Elena Tablada, esperanzada en solucionar todos los problemas con su exmarido

Cansada de la guerra judicial que tiene abierta con su exmarido, Javier Ungría, Elena Tablada confía en que en 2024 todo acaba y pueda pasar página de esta separación tan polémica que le ha llevado a estar en una situación súper complicada. Esperanzada en ello, hemos podido hablar con ella y nos ha confesado cómo ha vivido estos últimos días del año. Lo primero que ha querido desmentir es el supuesto encontronazo que tuvo con Javier en la fiesta del colegio de su hija, dejando claro que "ni nos vimos" y negando la mayor cuando se le comenta esa supuesta discusión que tuvo con él. También le preguntábamos por las pruebas médicas que supuestamente salieron desfavorables para su expareja y contestaba que "no voy a hablar de eso" porque confía en que ese año se resuelvan sus problemas con el padre de su hija: "Este año va a ser genial... sí, por supuesto". Lo que sí que tiene claro Elena es que descarta encontrar el amor en este año nuevo y se centra en pedir salud: "No, amor no, salud. Si hay salud, hay amor, hay dinero, hay de todo porque lo creamos nosotros".