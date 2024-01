El rey de Jordania advierte a Blinken de las "consecuencias catastróficas" de la guerra en la Franja de Gaza

El rey Abdalá II de Jordania ha recibido este domingo al secretario de Estado norteamericano, Antony Blinken, y le ha advertido de las "consecuencias catastróficas" que tendrá la ofensiva militar israelí sobre la Franja de Gaza. "Su Majestad el rey Abdalá II ha advertido durante un encuentro con el secretario de Estado de Estados Unidos Antony Blinken en el que también ha participado el príncipe heredero Al Husein de las repercusiones peligrosas de que siga la guerra en Gaza y ha destacado la necesidad de poner fin a la catástrofe humanitaria en la Franja", ha publicado la Casa Real hachemí en un comunicado. Abdalá ha destacado ante Blinken que Estados Unidos podría presionar para lograr un alto el fuego en Gaza y proteger así a los civiles. Además, ha defendido la necesidad de que haya un tránsito "sostenido" de ayuda humanitaria "suficiente" a la Franja de Gaza, según recoge el diario jordano 'Jordan News'. El monarca jordano ha advertido además de que no habrá estabilidad en la región sin una solución "justa" al contencioso palestino y una paz "justa e integral" basada en la solución de los dos estados. Igualamente ha expresado su rechazo al desplazamiento forzoso de los palestinos tanto en Gaza como en Cisjordania por suponer una "clara violación" del Derecho Internacional. En particular ha defendido el derecho de los gazatíes a volver a sus casas. En cuanto a las especulaciones de separar Gaza de Cisjordania, Abdalá ha resaltado que ambos territorios forman parte del Estado palestino pese a la discontinuidad territorial y ha denunciado la "violencia de los colonos" israelíes en Cisjordania y los ataques contra lugares sagrados musulmanes y cristianos de Jerusalén. Ambas partes han abordado la "asociación estratégica" entre Jordania y Estados Unidos y los medios para "reforzarla" en varios ámbitos. Tras el encuentro, Abdalá II ha partido en viaje oficial a Ruanda, donde se reunirá con el presidente ruandés, Paul Kagame. Blinken, por su parte, continuará con su gira por la región, que incluye Turquía, Grecia, Jordania, Qatar, Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudí, Israel, Cisjordania y Egipto entre el 4 y el 11 de enero. Blinken ha destacado que se trata de un viaje para abordar la situación en Gaza. "No son necesariamente unas conversaciones fáciles, pero es vital esta gestión diplomática para el futuro de Gaza y para israelíes y palestinos por igual", ha resaltado.