El Real Madrid se lleva el derbi ante el Madrid CFF y responde a las goleadas de Levante y Atlético

El FC Barcelona arrancó el año 2024 en la Liga F 2023-2024 con una goleada ante el Levante Las Planas para afianzar su liderato en una decimotercera jornada marcada por la remontada épica del Real Madrid ante el Madrid CFF y las goleadas a domicilio del Levante UD y Atlético de Madrid, este último con protagonismo para Sheila Guijarro, autora de un póquer goleador. El conjunto blaugrana retornó a la acción mostrando su poderío ofensivo en el Johan Cruyff en el derbi ante el Levante Las Planas, que no pudo aguantar demasiado al actual campeón de Europa que ya mandaba en el marcador a los cinco minutos por medio de Salma Paralluelo. Mariona Caldentey, de penalti, Aitana Bonmatí y Caroline Graham Hansen dejaron el choque ya sentenciado antes del descanso y tras este se unieron a las 'fiesta' goleadora Claudia Pina, Asisat Oshoala y un doblete de Patri Guijarro, mientras que Allegra Poljak hizo el tanto del honor del conjunto visitante. Por detrás del equipo de Jonatan Giráldez y en plena pugna por la segunda y la tercera plaza siguen el Real Madrid, el Levante UD y el Atlético de Madrid, con el Madrid CFF descolgándose este fin de semana tras dejar escapar la victoria en el Alfredo di Stéfano cuando la tenía en su mano. El derbi madrileño fue muy igualado y constató que el conjunto de Alberto Toril no está excesivamente fino. Sufrió algo más la primera parte, pero en la segunda se topó con una excelsa Ulloa que paró todas las acometidas madridistas. Cuando parecía que el partido acabaría sin goles, Cristina Librán, en el 91, dio ventaja a las visitantes, que se quedaron finalmente con la miel en los labios por el arreón final de las locales, que con goles de Ivana Andrés en el 95 y de Caroline Moeller en el 99 defendieron la segunda plaza liguera. El Madrid CFF cae a la quinta plaza a tres puntos de un Real Madrid que, pese al triunfo, perdió por la diferencia de goles la segunda plaza con un Levante UD, con el que está empatado a puntos. El equipo 'granota' no falló en su derbi regional ante el Villarreal, al que derrotó claramente por 0-5 con un triplete de la colombiana Mayra Ramírez y un doblete de Alba Redondo para superar a las madridistas. A un punto de ambos se encuentra el Atlético de Madrid, que también firmó una clara goleada por 1-6 en su visita al Valencia, aunque fueron las valencianistas las que se adelantaron en el marcador por medio de Paula Sancho. Sin embargo, ahí apareció una letal Sheila Guijarro, que se colocó como nueva 'pichichi' con once goles gracias a un póquer de dianas en poco más de 20 minutos, del 14 al 36. Eva Navarro y Gaby García cerraron el marcador en la segunda mitad. Intentando engancharse a este 'tren Champions' continúa el Sevilla, que agravó aún más la situación del colista Sporting Club Huelva, al que batió a domicilio (1-3), y que es sexto clasificado con un punto de ventaja sobre el Athletic Club que se llevó su derbi (2-0) ante la SD Eibar y adelantó en la tabla a una Real Sociedad que dejó escapar una ventaja de 3-1 ante el Costa Adeje Tenerife, que arañó n punto finalmente con un tanto de María José Pérez en el 95. Finalmente, el 2024 trajo una alegría para el Granada, penúltimo clasificado que no ganaba desde la primera jornada y que cogió aire en su intento de salvación al ganar 2-3 a domicilio al Betis con un gol en el minuto 93 de Carlota Suárez que supuso la cuarta derrota consecutiva de las béticas.