El ex magistrado del Supremo y superviviente del Holocausto Aharon Barak representará a Israel ante la CIJ

El juez retirado del Tribunal Supremo de Israel y superviviente del Holocausto Aharon Barak representará a su país a partir de finales de la semana que viene en la causa abierta contra su país ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) para que la corte se pronuncie en relación a un posible delito de genocidio contra la población palestina durante la guerra en Gaza. Un panel de 15 jueces comenzará a atender, el próximo jueves, la solicitud urgente presentada por Sudáfrica el pasado 29 de diciembre en La Haya (Países Bajos) y que solicita a la corte que se pronuncie sobre una posible violación, por parte de Israel, de los términos de la Convención para la prevención y la sanción del delito de genocidio de 1948 durante su campaña contra el movimiento palestino Hamás en la Franja de Gaza. Barak, de 87 años, será el designado israelí en este panel, confirman fuentes de Exteriores al 'Times of Israel', y tendrá la oportunidad de presentar sus alegaciones el próximo viernes, un día después de que lo haga el también magistrado y exvicepresidente del Tribunal Supremo de Sudáfrica Dikgang Moseneke. Cabe decir que el ex magistrado no es un aliado del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu y en muchas ocasiones ha mostrado su disconformidad con la reforma judicial impulsada por el mandatario, cuyos críticos consideran un atentado contra la separación de poderes. Israel ya había declarado que presentará una apelación ante la corte frente a este "absurdo libelo de sangre" presentado por Sudáfrica mientras que su gran aliado occidental, Estados Unidos, ha considerado que el caso presentado por Pretoria no solo es "contraproducente", sino que carece "de cualquier base o mérito en absoluto", según manifestó este pasado jueves el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional, John Kirby.