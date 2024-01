El estado somalí de Puntlandia decide presidente este lunes entre amenazas de violencia

Los diputados del estado semiautónomo somalí de Puntlandia eligen este próximo lunes presidente en una votación amenazada por la violencia y que tiene como principal favorito al actual mandatario, Said Abdulahi Deni, seis meses después de los violentos enfrentamientos entre partidarios y opositores a raíz de una polémica propuesta del presidente para cambiar la ley electoral, finalmente retirada. Un total de 22 candidatos se presentan a la Presidencia y a la Vicepresidencia de un estado de enorme importancia dentro del sistema federal somalí por sus reservas de petróleo y gas que no han sido extraídas comercialmente en su totalidad debido a la inestabilidad actual. Cabe recordar que, al margen de los enfrentamientos internos, el Gobierno federal de Somalia lleva años chocando con las autoridades estatales por las leyes electorales y energéticas. Además, zona es conocida desde hace mucho tiempo como un refugio para piratas y yihadistas de Estado Islámico, y estados vecinos como Somalilandia acusan a los puntlandeses de colaborar a escondidas con grupos tribales unionistas que se oponen a las ambiciones independentistas somalilandesas. También hay que tener en cuenta el reciente conflicto que ha estallado estos últimos días y que involucra un acuerdo entre Somalilandia y Etiopía por el cual este último país tendrá acceso al mar Rojo a cambio de una participación en la aerolínea nacional etíope. Este pasado sábado, el Gobierno etíope realizó una exhibición de fuerza al suspender el memorándum de entendimiento entre Somalilandia y Etiopía, lo que podría complicar cualquier intento de la próxima administración de Puntlandia a la hora de reclamar cualquier expansión de su autonomía. En cualquier caso, los analistas del portal somalí Hiraan On Line dan casi por segura la victoria del presidente aunque fracasara su idea de cambiar el actual sistema electoral por un sufragio directo. En su lugar, los comicios del lunes mantendrán el sistema tradicional por el que presidente y vicepresidente son elegidos por los 66 diputados de la cámara, escogidos a su vez de entre los numerosos clanes de la zona. En este sentido, el pasado jueves los diputados seleccionaron a Abdirisakh Ahmed Said Farah como presidente de la cámara, antiguo presidente de la comisión electoral y, según las fuentes del Hiraan on Line, muy próximo al presidente Deni, quien nunca se ha pronunciado sobre las acusaciones de fraude.