Domingo, 7 de enero de 2024 (22:00 GMT)

EEUU PRESUPUESTO

Republicanos y demócratas logran un acuerdo para evitar el cierre del Gobierno

Washington (EFE).- El Partido Republicano y el Partido Demócrata anunciaron un acuerdo de 1,66 billones de dólares para financiar al gobierno federal en 2024, un primer paso para evitar el cierre del gobierno. El acuerdo fue anunciado conjuntamente por el líder de la mayoría del Senado, el demócrata Chuck Schumer, y el presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Mike Johnson.

ARGENTINA FMI

Presidente argentino confirma reunión con el FMI para renegociar el vencimientos de la deuda

Buenos Aires (EFE).- El presidente argentino, Javier Milei, confirmó que “arranca mañana (lunes)” la reunión con la delegación de alto nivel del Fondo Monetario Internacional (FMI) por la renegociación de los vencimientos de la deuda tras las conversaciones técnicas durante el fin de semana con su equipo económico, que retrasaron el encuentro. “Arrancan mañana. No necesariamente voy a estar en la de mañana”, dijo el mandatario en declaraciones a Radio Mitre, un día después del arribo a Buenos Aires desde la Base Marambio en la Antártida, para dar inicio a un proyecto medioambiental de monitoreo de contaminación marina.

MÉXICO TRABAJO

Ciudad de México (EFE).- El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, conmemoró a los mártires de la histórica huelga de la fábrica de textiles de Río Blanco, estado de Veracruz, el 7 de enero 1907, con el anuncio de dos reformas para aumentar el salario mínimo por encima de la inflación y modificar el sistema de pensiones. "Antes de que yo termine mi mandato -en septiembre de 2024- voy a enviar una iniciativa de reforma al artículo 123 de la constitución mexicana para que se establezca que nunca jamás va aumentar el salario menos que la inflación", dijo el mandatario mexicano durante su discurso.

COLOMBIA ACCIDENTE

Una persona muerta y cinco heridos al caer un avión ambulancia en el norte de Colombia

Bogotá (EFE).- Al menos una persona muerta y cinco heridos dejó el accidente de un avión ambulancia que cayó a tierra poco después de despegar de Valledupar, capital del departamento del Cesar, en el norte de Colombia, al parecer por fallas mecánicas, informaron las autoridades. "Lamentamos el accidente aéreo de un avión ambulancia registrado en proximidades de la vereda Las Casitas, en Valledupar. La aeronave intentaba regresar al Aeropuerto Alfonso López, tras reportar fallas. Heridos reciben atención en centros asistenciales", dijo en su cuenta de X (antes Twitter) la gobernadora del Cesar, Elvia Milena Sanjuan.

ISRAEL PALESTINA

Catar avisa de que el asesinato del número 2 de Hamás dificulta la liberación de rehenes

El Cairo (EFE).- El ministro de Exteriores de Catar, Mohamed bin Abderrahman, aseguró que el asesinato del número dos del movimiento islamista palestino Hamás, Saleh al Arouri, a las afueras de Beirut la semana pasada dificulta las negociaciones para liberar a los rehenes en manos del grupo. "El hecho de que uno de los principales líderes de Hamás haya sido asesinado es algo que afecta un proceso tan complicado, pero no nos rendiremos. Estamos avanzando", dijo el catarí en una rueda de prensa en Doha junto a su homólogo estadounidense, Antony Blinken, que se encuentra de gira por Oriente Medio.

ISRAEL PALESTINA

Blinken estudia con sus aliados árabes cómo frenar la expansión de la guerra en Gaza

El Cairo (EFE).- El secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, dijo que los palestinos de la Franja de Gaza "deben poder regresar a sus hogares tan pronto como las condiciones lo permitan" y afirmó que no se les deben "presionar" para que abandonen el asediado enclave. "Los civiles palestinos deben poder regresar a sus hogares tan pronto como las condiciones lo permitan. No se les debe, no se les puede presionar para que abandonen Gaza", dijo Blinken en una rueda de prensa desde Doha junto al ministro de Exteriores de Catar, Mohamed bin Abderrahman.

ISRAEL PALESTINA

Israel aprueba plan de ayuda económica a reservistas mientras desmoviliza parte de tropas

Jerusalén (EFE).- El Gobierno israelí aprobó un plan de ayuda económica para los reservistas que estos últimos meses fueron movilizados como soldados tras el inicio de la guerra de Gaza, mientras envía a casa a parte de sus tropas a medida que intenta entrar en una nueva fase del conflicto en la Franja. El plan prevé aportar 9.000 millones de séqueles israelíes (unos 2.447 millones de dólares) en respaldo económico para los reservistas que tuvieron que dejar su empleo y familias, después de que fueran movilizadas 360.000 personas en el llamado a filas más masivo de la historia de Israel.

REPÚBLICA DOMINICANA ELECCIONES

El oficialismo dominicano inicia campaña para las elecciones municipales de febrero

Santo Domingo (EFE).- El gobernante Partido Revolucionario Moderno (PRM) de la República Dominicana inició oficialmente su campaña para las elecciones municipales del 18 de febrero próximo, antesala de las presidenciales y legislativas de mayo. Un multitudinario acto en el Palacio de los Deportes de Santo Domingo reunió a las principales figuras del PRM, entre ellos el presidente del país, Luis Abinader, quien se presentará a las elecciones de mayo con bastante ventaja, según las encuestas.

BOLIVIA JUSTICIA

Evo Morales pide una auditoría a la Justicia con veedores externos tras fallos polémicos

La Paz (EFE).- El líder del oficialista Movimiento al socialismo y expresidente de Bolivia (2006-2019), Evo Morales, planteó una auditoría a la Justicia con veedores extranjeros, por los recientes fallos judiciales polémicos en los que acusó como "responsable" al Gobierno de Luis Arce. En su programa en la emisora cocalera Kawsachun Coca, Morales planteó una "auditoría" con veedores extranjeros "para que verifiquen si está aplicándose la Constitución" en Bolivia. El exgobernante propuso que esa auditoría que, a su juicio debe hacerse principalmente al Tribunal Constitucional (TCP), podría tener la presencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el grupo de Puebla u otros bloques "amigos" de Bolivia.

REINO UNIDO MEDICINA

Muere a los 93 años el cirujano británico Roy Calne, pionero del trasplante de hígado

Londres (EFE).- Roy Calne, el cirujano británico que realizó la primera operación de trasplante de hígado en Europa en 1968, ha fallecido a la edad de 93 años, informó su familia. Los parientes precisan en un comunicado remitido a los medios británicos que Calne murió anoche de fallo cardíaco en Cambridge (sureste de Inglaterra). El galardonado especialista realizó la pionera operación hepática en el Hospital Addenbrooke de Cambridge el 2 de mayo de 1968, un año después del primero del mundo en Estados Unidos. EFE

