Dell rediseña el portátil Alienware m16 R2 para reducir su tamaño un 14% y mejorar su portabilidad

Dell ha mostrado los nuevos productos que conforman la gama Alienware, especializada en el ámbito 'gaming', entre los que destaca el ordenador portátil m16 R2, que ha rediseñado para reducir su tamaño un 14 por ciento con respecto a la anterior generación, lo que mejora su portabilidad. La compañía tecnológica ha dado a conocer estos nuevos modelos de su gama para jugadores de videojuegos en el marco de la feria tecnológica de consumo CES 2024, que se abrirá al público este martes y finalizará el próximo 12 de enero. En ella, también mostrará dos nuevos monitores y periféricos. En concreto, ha centrado su atención en el nuevo portátil Alienware m16 R2, que ha desarrollado en base a sugerencias de su comunidad, que solicitaba un equipo de menor tamaño. De ahí que haya optado por rediseñarlo y reducir sus dimensiones hasta un 14 por ciento. Esto lo ha hecho para priorizar "el rendimiento, la flexibilidad y la portabilidad, al tiempo que conserva las ventajas" de su gama 'gaming', según ha explicado durante su presentación. Así, este nuevo formato adapta su sistema de enfriamiento Cryo-tech, para que sea más eficiente en un espacio menor. En este sentido, el fabricante estadounidense ha comentado que este cambio ha resultado en un flujo de aire un 43 por ciento más eficiente en comparación con la generación anterior. Este ordenador, que viene con un peso de 2,61 kg, tiene un panel de 16 pulgadas con resolución QHD+ (2.560 x 1.600), alcanza una tasa de refresco de 240 Hz, ofrece un tiempo de respuesta de 3 ms e incorpora tecnologías como Nvidia G-Sync, AMD FreeSync, Dynamic Display Switching y ComfortView Plus, para reducir la fatiga ocular. El panel alcanza, además, 300 nits de brillo, viene con relación de aspecto 16:10 y ofrece un ratio de contraste 1000:1 mientras que, a nivel de cámara, incorpora calidad Alienware FHD (con 1920 x 1080 de resolución), tecnología HDR y soporte para Windows Hello. Con una batería de iones de litio de 90 Wh con sistema Nvidia Advanced Optimus, se puede cargar con una potencia de 240W o bien de 280W. Según la marca, se puede cargar al 80 por ciento en solo 35 minutos gracias a Express Charge 2.0v. Asimismo, este ordenador, con una bisagra que alcanza un ángulo de 180 grados, incorpora procesador Intel Core Ultra 7 y también es compatible con el modelo Intel Core Ultra 9, aunque esta capacidad llegará próximamente. En el apartado de gráficos, se adapta a tarjetas Nvidia GeForce RTX 4050 de 6 GB GDDR6, Nvidia GeForce RTX 4060 de 8GB GDDR6 y Nvidia GeForce RTX 4070 de 8 GB GDDR6. Finalmente, en cuanto a las configuraciones de memoria, serán de 16 GB, 32 GB o 64 GB, con opciones de ROM que van de los 512 GB a los 4 TB. ALIENWARE M18 R2 Y ALIENWARE X16 R2 Otro de los portátiles presentados en el marco de CES 2024 por parte de Dell es Alienware m18 R2, con un peso de 3,86 kg, fabricado en aluminio, que amplía su pantalla hasta las 18 pulgadas y ofrece resolución QHD. En este caso, el pico de brillo máximo es de 300 nits, su tiempo de respuesta es de 3 ms e introduce las soluciones Nvidia G-Sync, Nvidia Advances Optimus y AMD FreeSync. La batería es de 97Wh, está fabricada iones de litio y se puede cargar a una potencia de 280W (para sistemas con Nvidia GeForce RTX 4060 o 4070) o bien con un adaptador de 360W. Por otro lado, Dell ha comentado que este modelo ofrece tres opciones a nivel de procesador: Intel Core i7 14650HX, Intel Core i7 14700HX o Intel Core i9 14900HX; todos ellos de 14ª generación. Con este último, junto con la GPU Nvidia GeForce RTX 4090, el Alienware m18 R2 "promete un rendimiento superior, capacidades de 'overclocking' y mejoras en la eficiencia de su capacidad térmica", según Dell. La tecnológica ha comentado por otra parte que el nuevo Alienware m18 R2 también introduce varias opciones en el apartado de gráficos: Nvidia GeForce RTX 4050, Nvidia GeForce RTX 4060, Nvidia GeForce RTX 4070, Nvidia GeForce RTX 4080 y Nvidia GeForce RTX 4090. Para las configuraciones de memoria, este ordenador portáitl enfocado al 'gaming' ofrecerá tres formatos: 16 GB, 32 GB y 64 GB, con opciones de almacenamiento que van de las 256 GB a los 4 TB. Por último, la marca ha persentado un tercer portátil, Alienware x16 R2, un modelo que tiene un peso de 2,72 kilogramos. Basado en el lenguaje de diseño industrial Alienware Legend 3, este portátil viene con un chasis fabricado con aluminio anodizado y aleación de magnesio. El equipo incorpora una pantalla de 16 pulgadas QHD+ (2560 x 1600) que alcanza una frecuencia de actualización de 240 Hz y ofrece una gama de color 100% DCPI-P3, así como tecnologías como ComfortView Plus y Nvidia G-Sync. Además, está fabricado con tecnología de refrigeración Alienware Cryo-Tech, que introduce una cámara de refrigeracoón en las versiones basadas en Nvidia GeForce RTX 4080 O 4090, y utiliza material de interfaz térmica Element 21,que se aplica a todas las GPU y procesadores cuando la configuración incluye estas tarjetas. Con las tecnologías Dolby Vision y Dolby Atmos, este modelo introduce procesador Intel Core Ultra 7 155H de 16 núcleos y también tiene soporte para el Intel Core Ultra 9 185H, con el mismo número de núcleos. Por su parte, la batería es de iones de litio de 90 Wh, cuenta con tecnología Alienware Battery Defender y se puede cargar con adaptador FET GaN de 240W o GaN de 360W. También incluye cuatro opciones en el apartado de gráficos, ya que puede equipar tarjeta Nvidia GeForce RTX 4060 y Nvidia GeForce RTX 4070, ambas GDDR6 y con capacidad de 8GB. También puede incorporar Nvidia GeForce RTX 4080 12GB GDDR6 y Nvidia GeForce RTX 4090 16 GB GDDR6. En cuanto a las opciones de memoria, Dell ofrece tres formatos para este modelo de portátil enfocado al 'gaming': 16 GB LP-DDR5X 6400, 32 GB LP-DDR5X 6400 y 32 GB LP-DDR5X 7467, mientras que a nivel de ROM, comercializará estos modelos con comfiguraciones que van del los 512 GB a los 4 TB de almacenamiento interno. Para terminar, la firma ha comentado que ha actualizado la aplicación Alienware Command Center (AWCC) con la versión 6.12, que permite habilitar el modo oculto con una sola tecla, introduce funciones avanazadas para controlar los nuevos periféricos Alienware Pro e introduce AlienFX automatizado. Esta interfaz, disponible en Alienware x16 R2, Alienware m16 R2 y Alienware m18 R2, facilita los procesos de instalación de actualizaciones para no interrumpir las sesiones de juego e integra una capacidad en la biblioteca de juegos, que ahora puede detectar sobre la marcha títulos concretos. DISPONIBILIDAD Y PRECIOS Dell ha comentado que dos de sus tres nuevos portátiles se pondrán a la venta este mismo jueves, 11 de enero, a excepción del modelo Alienware x16 R2, que llegará "pronto" desde 2.099,99 dólares (alrededor de 1.922 euros al cambio actual). Alienware m18 R2 partirá de un precio de 1.899 dólares (1.738 euros al cambio), que se podrá comprar también a partir de este jueves, aunque habrá que esperar más para adquirir las configuraciones de Nvidia GeForce RTX 4080 y 4090. Por último, Alienware m16 R2 se podrá adquirir a partir en ciertas configuraciones desde 1.649,99 dólares (unos 1.510 euros). Las configuraciones más avanzadas de Delle Alienware m16 R2, en cambio, se comercializarán más adelante, desde 1.499,99 dólares (1.373 euros).