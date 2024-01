(Crónica) Osasuna y Valencia tiran de prórroga y el Sevilla de más sufrimiento para seguir en Copa

El CA Osasuna, vigente subcampeón, venció (0-1) este domingo al Castellón en la prórroga para avanzar a octavos de final de la Copa del Rey, mientras que el Sevilla tuvo que sudar (1-2) ante el Racing de Ferrol para evitar otro disgusto esta temporada y el Valencia necesitó de otra prórroga (1-2) ante el Cartagena, más serio el pase del Athletic Club y la Real Sociedad. El conjunto de Jagoba Arrasate dio emoción a su último partido antes de irse a la Supercopa de Arabia Saudí, donde se medirá el próximo jueves al FC Barcelona en semifinales. Con todo, el equipo 'rojillo' tuvo ocasiones pero no acierto para haberse evitado el suspense en el Estadio Municipal de Castalia. En el minuto 108 fue Arnaiz quien dio la victoria a un Osasuna exigido durante muchos minutos por un rival de Primera RFEF. El finalista el año pasado de Copa perdonó mucho, en especial Raúl García, incluso en la prórroga, y sobre todo en el inicio del segundo tiempo rozó el traspiés ante un valiente Castellón. Además, el Sevilla estuvo cerca de otro buen golpe en su mala dinámica al visitar la inexpugnable cancha de A Malata. El Racing de Ferrol, equipo revelación de Segunda, puso contra las cuerdas a un Sevilla que se fue por delante al descanso con el tanto de Marcao. El equipo gallego respondió en la reanudación con la intensidad y la presión alta que había sacado ya de inicio y encontró el 1-1. Manzanara sembró la incertidumbre en los andaluces, mientras el Ferrol recordó su brava campaña, pero dos amarillas en 10 minutos al autor del tanto local dejaron a los de Ferrol con uno menos para el desenlace. Los de Quique Sánchez Flores vieron su oportunidad y firmaron el 1-2 a tres minutos del final por medio de Juanlu. La Copa sigue dando pequeños respiros y alegrías a los de Nervión. La jornada de dieciseisavos en el torneo del k.o dejó en sesión vespertina más victorias de equipos de LaLiga EA Sports. El Celta, también en una dinámica con peligro de susto cada fin de semana, sobrevivió en su visita al Amorebieta con la pegada de Anastasios Douvikas, autor de un doblete en el segundo tiempo. Los de Rafa Benítez comenzaron bien y por delante gracias a Miguel Rodríguez, pero el conjunto de LaLiga Hypermotion dio la vuelta al marcador en cinco minutos gracias a Jauregui y Rayco. Pese a un campo en malas condiciones, un rival crecido y las dudas del curso, el Celta supo mandar en el segundo tiempo y golear. Del mismo modo, el Mallorca venció con autoridad en El Plantío con un 0-3 que supo cocinar a fuego lento a temperatura bajo cero. El Burgos, invicto en casa esta temporada en Segunda, aguantó de pie hasta que en el segundo tiempo llegaron los goles baleares. Giovanni González, Larin y Abdón Prats resolvieron el encuentro para un Javier Aguirre que tuvo que echar leña al feudo burgalés para calentar a su equipo con mimbres de Primera. LAS PALMAS CAE EN COPA EN TENERIFE Además, el derbi canario se lo quedó el Tenerife ante una UD Las Palmas que se vio 2-0 abajo a los 20 minutos con los goles de Amo y Luismi Cruz. El equipo amarillo notó las rotaciones de García Pimienta y no mostró opciones sobre el césped hasta el segundo tiempo. A la hora de encuentro, los tinerfeños se quedaron con 10 por una segunda amarilla al propio Amo. Los de Asier Garitano, que militan en Segunda División, se defendieron bien de una Las Palmas que dominó el esférico y buscó la meta rival con la entrada de Kirian y Moleiro. En el 76', la expulsión de Araujo niveló las fuerzas y el Tenerife se quedó un derbi que no se tomó tan en serio su vecino, centrado ya en hacer una buena campaña en LaLiga EA Sports. La sesión de noche trajo la goleada (0-3) del Athletic Club sobre el Eibar, con los goles en el primer tiempo de Villalibre, por partida doble, y un golazo Muniain. Los de Ernesto Valverde, fieles a su espíritu copero, demostraron además su gran momento en Liga, donde cerraron la primera vuelta en zona de Liga de Campeones. Además, la Real Sociedad venció por la mínima (0-1) al Málaga, con un gol en propia puerta de Einar Galilea. El equipo vasco dominó y tuvo muchas ocasiones, pero no tuvo su día de cara al gol y permitió a La Rosaleda creer hasta el final en sus opciones. Más aún creyó el Cartagena, pese a jugar con uno menos contra el Valencia desde la roja a Iván Calero en el minuto 45. Alfredo Ortuño hizo el 1-0 a los cuatro minutos en el Cartagonova y hasta el 73' no logró el empate el equipo 'che', gracias a Sergi Canós. En la prórroga, el capitán Gayà apareció al rescate de un Valencia que salvó el paso en falso de una temporada que lleva en camino prometedor, pese a la falta de recursos, con Rubén Baraja. El sorteo de los octavos de final estaba previsto para este lunes a las 13.00 pero se retrasó a las 18.30 ya que el Unionistas de Salamanca CF y el Villarreal CF no pudo terminarse este domingo por un apagón en el estadio Reina Sofía. El encuentro, con 1-1 y en la prórroga, quedó aplazado para este lunes a las 16.30.