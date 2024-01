Crónica del Barbastro - FC Barcelona, 2-3

El FC Barcelona venció (2-3) al Barbastro este domingo para superar su estreno en la Copa del Rey y avanzar a octavos de final, mostrando las dos caras que luce esta temporada ante un rival de Segunda RFEF que le puso contra las cuerdas en el segundo tiempo. El cuadro de Xavi Hernández se durmió después de un buen inicio y con un 0-2 a favor. Los locales se metieron en la eliminatoria en un saque de esquina y el Barça apenas dio dos pases seguidos durante casi la última media hora. Un gol de penalti de Robert Lewandowski en el minuto 88 resolvió un desenlace aún agónico porque el conjunto local terminó haciendo el 2-3 también de penalti en el descuento. Xavi consiguió esta vez que su equipo saliera enchufado, ante el peligro de un sonrojo mucho mayor que cualquiera hasta ahora, y el Barça tuvo en su mano la eliminatoria ya en el primer tiempo. Las tres divisiones de diferencia se hicieron notar porque el conjunto culé apretó, corrió y no dejó de buscar sus opciones. Joao Félix, que recuperó la titularidad, Raphinha, Ferran, Frenkie de Jong, palabras mayores para un Barbastro que se desfondó muy rápido. El encuentro se convirtió pronto en un asedio culé, en especial por la banda de Raphinha, en un duelo con Franc Carbonell que decantó de su lado el internacional brasileño. De hecho, el empuje del defensor local sirvió de ventaja a los visitantes en el 0-1 de Fermín a los 18 minutos, otro que estuvo siempre merodeando el área rival. El conjunto oscense se vino arriba con la cabalgada de Carbonell y el Barça, que recuperó balones en su presión esta vez sí, montó la contra que abrió el marcador. Los locales reclamaron una falta a De Mesa aunque el equipo de Xavi tuvo motivos también para quejarse por el 0-2 anulado a Joao Félix por un fuera de juego dudoso. Un disparo desviado de Kike fue el único acercamiento de un Barbastro que, pese a estar desbordado por momentos, se fue al descanso vivo con el marcador corto. El equipo aragonés dio un paso al frente en la reanudación, con más llegada nada más volver al campo, pero el Barça cumplió su misión de doblar la renta. Un 0-2 de Raphinha en una sucesión de buenas jugadas de Héctor Fort que, sin embargo, durmió en el partido al equipo más laureado de la Copa del Rey. Llegaron las dudas atrás, la falta de actitud y las pérdidas de balón, en especial de Joao Félix y Oriol Romeu. En una mala cesión del portugués, llegó el córner donde el Barbastro entró con todo para hacer el 1-2 con De Mesa. El Barça despareció del partido durante muchos minutos, sufriendo la lesión nada más entrar de Iñigo Martínez, pero con una calidad sobre el césped que no lució. Vitor Roque, Gündogan y Lewandowski, Xavi quemó naves pero el Barça no olió la pelota. Israel la tuvo muy clara para hacer el 2-2 y el protagonismo local murió en una mano en el área. Lewandowski convirtió la pena máxima y el Barça respiró en Copa de penalti, igual que en Liga el jueves contra Las Palmas, aunque el Barbastro tuvo la última palabra con el 2-3 de Prat. FICHA TÉCNICA: --RESULTADO: BARBASTRO, 2 - FC BARCELONA, 3. (0-1, al descanso). --ALINEACIONES: BARBASTRO: Fábrega; Gasco, Mingotes, Jaime Ara, Bautista (Soule, descanso); Israel, Javito, Carbonell (Reques, min.66); Rausell (Crespo, min.66), Gonpi (Val, min.82) y De Mesa (Marc, min.71). FC BARCELONA: Iñaki Peña; Koundé, Araujo, Christensen (Iñigo Martínez, min.64; Sergi Roberto, min.75), Héctor Fort; Romeu (Gündogan, min.72), De Jong, Fermín; Raphinha (Vitor Roque, min.64), Ferran y Joao Félix (Lewandowski, min.72). --GOLES: 0 - 1, min.18, Fermín. 0 - 2, min.51, Raphinha. 1 - 2, min.60, De Mesa. 1 - 3, min.88, Lewandowski (penalti). 2 - 3, min.93, Prat (penalti). --ÁRBITRO: Pulido Santana (C.Las Palmas). Amonestó a Carbonell (min.36) y Gonpi (min.80) por parte del Barbastro. --ESTADIO: Estadio Municipal de Deportes Barbastro.