Ana, nieta de Paco Arévalo, desmiente el relato de Malena Gracia y defiende a su abuelo

Hace apenas unos sorprendía el fallecimiento del humorista, que nos dejaba a los 76 años de edad. El mundo de la cultura se conmovió debido a la noticia y los familiares y amigos más cercanos no dudaron en acercarse al tanatorio para presentar sus respetos. Lo que nadie esperaba es que Malena Gracia apareciera por allí y protagonizara un momento de lo más incómodo para la familia del fallecido. Hoy, durante la emisión de 'Fiesta', ha sido Ana, la nieta de Paco Arévalo, quien ha querido intervenir y salir en su defensa. Sin esconder su enfado hacia la que fuera pareja de su abuelo, confesaba sentirse incómoda con la aparición de Malena Gracia en las pantallas del plató. Después de haber visto sus últimas declaraciones en televisión, la nieta de Arévalo ha querido dejar claro que "yo creo que de todo lo que ha dicho, no ha dicho ni una cosa que fuese verdad". Ha desmentido que la relación con su familia fuera tan cercana como para considerarse familia y ha negado que hayan compartido mesa en varias ocasiones. Destacaba también cómo Malena ni si quiera esperaba a después del entierro para aparecer en televisión. Recordando cómo fue la relación de la pareja, no ha dudado en aclarar que no fueron años de felicidad y alegría, precisamente, sino que "él es verdad que lo ha pasado muy mal con ella" debido a las apariciones televisivas que hizo durante su relación. Destacando lo cordial que era su abuelo siempre, aclaraba que aunque Malena se pusiera en contacto con él durante los últimos meses, eso no significaba que tuvieran buena relación a pesar de todo. Aseguraba que su abuelo estaría contento al ver cómo la gente que le quería estuvo en el tanatorio para velarle, dejando claro que Malena Gracia no formaba parte de ese distinguido grupo.