Ana María Aldón, nueva concursante de 'GH Dúo'

Durante la emisión de 'Fiesta', Emma García se ponía seria y anunciaba una noticia que iba a cambiar el rumbo profesional de Ana María Aldón. Con todo el plató en silencio, desvelaba que era el último día de la diseñadora como colaboradora del programa. Después de dejar ojipláticos a sus compañeros, Ana María anunciaba el por qué de esa decisión: es la nueva concursante de 'GH DÚO'. Faltaron los segundos para que todos sus compañeros se pusieran en pie y se acercaran a darle la enhorabuena por este nuevo programa. Entre besos y abrazos de los colaboradores, confesaba que todavía no sabe quién será su pareja dentro del concurso. Apenas tendrá que esperar unos días para descubrirlo pero sus compañeros aprovechaban para dar algunas opciones: su hija Gema o Avilés, entre otros. Sin esconder sus sentimientos frente a este nuevo reto, Ana María Aldón confesaba sentir "miedo por lo que dejo fuera". Aprovechaba para descartar una hora sin cámaras con alguno de sus compañeros y rivales del reality pero no descartaba tirarse a los brazos de Eladio en caso de que le visitara en la casa. Antes de despedirse temporalmente del programa, ha asegurado que Eladio le ha dado vía libre para ser ella misma en el reality, desmintiendo que sea una persona celosa. No han faltado las muestras de cariño y admiración de sus compañeros. Belén Rodríguez salía en su defensa, destacando su gran esfuerzo y espíritu de superación y asegurando que siempre estará de su lado durante la emisión del reality. La que fuera mujer de José Ortega Cano convivirá junto a Luca Onestini y Elena Rodríguez, los otros dos concursantes confirmados hasta la fecha.