Simeone: "Me gusta que Galán tenga rebeldía y quiera competir siempre"

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, ha asegurado que ha notado "una mejora de juego" en el equipo en la victoria de Copa del Rey ante el Lugo (1-3), y ha confesado que le gusta que Javi Galán, que este sábado fue titular, "tenga rebeldía y quiera competir siempre". "Cuando repase el partido valore más la labor individual de cada uno. Felicité a Galán porque hizo un partido con intensidad, con ímpetu, con ganas de jugar. Me gusta que Galán tenga rebeldía; aunque cometan errores, me gustan los futbolistas que quieren competir siempre", señaló en rueda de prensa. Además, considera que en el encuentro en el Anxo Carro hubo "una mejora de juego". "Creo que el segundo tiempo del Girona fue de los mejores de la temporada; en este segundo tiempo frente al Lugo hubo una mejora de juego", indicó, antes de hablar del conjunto gallego, que milita en Primera RFEF. "No me sorprendió porque ya lo habíamos visto. Subieron un punto en intensidad en el primer tiempo y ganaron los duelos en esa primera mitad. Le irá muy bien en el futuro", apuntó. Tras marcharse al descanso 1-1, el técnico argentino señaló que no había hecho falta levantar la voz. "Hablamos de fútbol, de qué manera podíamos encontrar los espacios con un equipo que ganaba los duelos y que tenía una intensidad alta. El equipo entró muy bien e hizo un buen segundo tiempo, fue justo ganador", manifestó. Por último, valoró el doblete conseguido por Memphis Depay. "Los dos goles son muy importantes porque vive del gol. Necesitamos que esté bien y que con su trabajo siga mejorando para que aparezcan las situaciones de gol", finalizó.