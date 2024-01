Resumen de las principales noticias transmitidas este sábado, 6 de enero, por el servicio de Internacional

O.Próximo (1).- Hezbolá lanza más de 60 cohetes contra Israel en su "respuesta inicial" a la muerte de Salé Al Aruri Las milicias de Hezbolá han confirmado el lanzamiento este sábado de más de 60 cohetes contra Israel en lo que describen como su "respuesta inicial" a la muerte esta semana durante un ataque israelí en la capital de Líbano, Beirut, del 'número dos' del brazo político del movimiento islamista Hamás, Salé al Aruri. O.Próximo (2).- Israel dice haber completado el "desmantelamiento" del "marco militar" de Hamás en el norte de Gaza El Ejército de Israel ha asegurado este sábado que los militares han completado el "desmantelamiento" del "marco militar" del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) en el norte de la Franja de Gaza, en el marco de la ofensiva lanzada ras los ataques perpetrados el 7 de octubre por el grupo islamista palestino. O.Próximo (3).- Líbano avisa a la UE que un ataque israelí a gran escala supondría la "explosión regional" El primer ministro en funciones de Líbano, Nayib Mikati, ha avisado este sábado al máximo diplomático de la Unión Europea, Josep Borrell, que un ataque a gran escala de Israel sobre territorio libanés, en particular en el sur, supondría automáticamente la "explosión regional" del conflicto en Gaza entre Israel y Hamás. O.Próximo (4).- Blinken destaca que la situación en la frontera entre Israel y Líbano es "un área de verdadera preocupación" El secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, ha reconocido este sábado que la situación en la frontera entre Israel y Líbano es "una de las áreas de verdadera preocupación" y ha reiterado que Washington trabaja para "garantizar que el conflicto" en Oriente Próximo "no se propaga". O.Próximo (5).- MSF anuncia la evacuación de su personal del Hospital Al Aqsa, el único operativo en el centro de Gaza La organización no gubernamental Médicos Sin Fronteras (MSF) ha anunciado este sábado la evacuación de su personal del Hospital de Al Aqsa, en el centro de la Franja de Gaza, tras "días de combates con artillería" y a raíz de la orden de evacuación emitida por el Ejército de Israel. Ucrania.- Mueren once personas, entre ellas cinco niños, en un ataque de Rusia contra una localidad en Donetsk Al menos once personas, entre ellas cinco niños, han muerto este sábado en un ataque ejecutado por el Ejército de Rusia contra la localidad ucraniana de Pokrovsk, situada en la provincia de Donetsk (este), según han confirmado las autoridades de Ucrania. EEUU.- Biden dará el 7 de marzo su discurso sobre el Estado de la Unión El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dará el 7 de marzo su discurso sobre el Estado de la Unión ante el Congreso, tras aceptar la invitación extendida para ello por el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson. Corea.- Corea del Norte vuelve a lanzar decenas de proyectiles de artillería hacia la línea de límite norte El Ejército de Corea del Norte ha disparado este sábado en torno a 60 proyectiles de artillería desde su costa oeste, en el segundo ejercicio de fuego real de los dos últimos días cerca de la frontera marítima con Corea del Sur, según ha confirmado el Estado Mayor Conjunto surcoreano en un comunicado. Japón.- Aumentan a 126 los fallecidos por el terremoto de magnitud 7,6 en el oeste de Japón El balance de víctimas mortales a causa del terremoto de magnitud 7,6 registrado el 1 de enero en el oeste de Japón ha ascendido a 126 y 211 personas continúan desaparecidas, según han confirmado este sábado autoridades locales recogidas por la agencia Kiodo, en lo que ya se trata del primer seísmo que cuesta la vida a más de un centenar de personas desde el ocurrido en Kumamoto en abril de 2016, que se saldó con 276 muertos. Sudán.- El líder del Ejército da por terminado cualquier intento de negociar con las RSF la paz en Sudán El líder del Ejército sudanés, el general Abdelfatá al Burhan, ha cerrado la puerta a cualquier negociación con las paramilitares Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF) para poner fin a la guerra civil en el país africano, y criticado duramente el acuerdo alcanzado esta semana entre las RSF y una coalición de grupos civiles para negociar un alto el fuego temporal de carácter humanitario.