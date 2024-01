Los Grizllies hurgan en la herida de los Lakers con un testimonial Santi Aldama

Los Memphis Grizzlies se impusieron (113-127) a Los Angeles Lakers después de un gran último cuarto para extender la preocupante crisis de los angelinos, en un duelo en el que el español Santi Aldama no aprovechó sus minutos en pista con una actuación testimonial en el triunfo. El jugador canario apenas jugó 9 minutos en los que no anotó, reboteó, ni asistió, recuperando un balón y perdiendo otro. Sin embargo, Jaren Jackson Jr. (31 puntos y 9 rebotes), Marcus Smart (29 puntos), Desmond Bane (24 puntos y 13 asistencias) y Ja Morant (21 puntos, 7 rebotes y 7 asistencias) catapultaron a los de Tennessee. La clave del encuentro fue el acierto de los Grizzlies desde el perímetro, con un 51% desde la línea de tres (23 de 45 triples). Una efectividad que condenó la defensa angelina, aunque los locales llegaron con vida hasta el último cuarto (19-33), cuando Memphis desató finalmente su poderío, haciendo inútil las buenas actuaciones de LeBron James (32 puntos) y Anthony Davies (31). La victoria de los Grizzlies hurga en la ya profunda herida de los Lakers, con su entrenador, Darvin Ham, en la cuerda floja después de encadenar un balance de 3-10 tras levantar la primera Copa NBA. No obstante, Memphis, con dos triunfos en seis partidos, sigue a la cola de del Oeste, por detrás de los angelinos.