Líbano avisa a la UE que un ataque israelí a gran escala supondría la "explosión regional" del conflicto

El primer ministro en funciones de Líbano, Nayib Mikati, ha avisado este sábado al máximo diplomático de la Unión Europea, Josep Borrell, que un ataque a gran escala de Israel sobre territorio libanés, en particular en el sur, supondría automáticamente la "explosión regional" del conflicto en Gaza entre Israel y Hamás. Borrell visita Líbano este sábado en medio de un repunte de hostilidades entre las milicias de Hezbolá y el Ejército israelí tras la muerte del número dos de la oficina política de Hamás, Salé al Aruri, ocurrida esta semana durante un ataque en Beirut, atribuido a Israel, que no ha hecho declaraciones al respecto. Hezbolá lleva intercambiando disparos de artillería con Israel desde prácticamente el comienzo del conflicto el 7 de octubre, pero este sábado ha lanzado al menos 60 cohetes contra una base militar de Israel en lo que el partido-milicia describió como una "respuesta inicial" a la muerte de Al Aruri. "Nosotros perseguimos la paz. No defendemos la guerra. Solo queremos estabilidad y estamos entablando todos los contactos que hagan falta, porque cualquier bombardeo a gran escala en el sur de Líbano conducirá a la región a una explosión integral", ha avisado Mikati en comentarios recogidos por el 'L'Orient le Jour'. Durante el encuentro mantenido en Beirut, Borrell ha coincidido con el primer ministro libanés en que resulta "imperativo" que Líbano no se vea arrastrado a la guerra. "Quiero mandar a Israel el mensaje de que nadie se va a alzar como ganador de un conflicto así", ha manifestado Borrell en declaraciones recogidas por el mismo medio. El alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad también se ha reunido con el presidente del Parlamento libanés, Nahib Berri, y con su homólogo en Exteriores, Abdalá Bou Habib, antes de mantener un cara a cara con el jefe de la misión de paz de la ONU para Líbano (FINUL), el general Aroldo Lazaro. "He sido informado por el general sobre la actual escalada de riesgos a lo largo de la Línea Azul" que delimita ambos países, ha hecho saber Borrell, antes de reafirmar "el firme apoyo de la UE a la misión de las Naciones Unidas, que desempeña un papel crucial en la prevención y mitigación de la misma".