La ONU dice que "no hay excusa para arrebatar la vida a los niños" tras los últimos ataques de Rusia

Naciones Unidas ha denunciado este sábado que el reciente repunte de los ataques del Ejército de Rusia contra Ucrania está causando "un número indignante de muertos", tras la muerte de once personas, incluidos cinco menores, en un bombardeo y ha subrayado que "no hay excusa para arrebatar la vida a niños". La coordinadora humanitaria de la ONU para Yemen, Denise Brown, se ha mostrado "verdaderamente horrorizada" por la "nueva oleada de bombardeos" contra la ciudad de Pokrovsk y ha dicho que los menores fallecidos "son niños muertos a causa de esta guerra". "El reciente repunte de los ataques contra ciudades de Ucrania está dejando un número indignante de niños, mujeres y hombres muertos y heridos, así como un rastro de pérdida y destrucción", ha dicho, antes de abundar en que desde el 29 de diciembre se han confirmado 120 civiles muertos y cerca de 480 heridos. "Detrás de cada cifra hay una historia de inmenso sufrimiento", ha reseñado. "Mis pensamientos están con las familias de luto y la población de Pokrovsk, un lugar que ha visto durante el último año algunas de las peores fases de la invasión de Rusia", ha recalcado, al tiempo que ha incidido en que "los ataques indiscriminados contra zonas civiles son absolutamente inaceptables y están prohibidos por el Derecho Internacional Humanitario". "Esto debe parar", ha zanjado. El gobernador de Donetsk, Vadimi Filashkin, ha denunciado en su cuenta en Telegram que "los rusos han golpeado la zona con misiles S-300, matando a once personas e hiriendo a otras ocho". "El enemigo ataca cínicamente a civiles, intentando lograr la mayor miseria a nuestra tierra. Serán castigados por todo", ha prometido. Por su parte, el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha dicho que "el ataque ruso ha alcanzado edificios residenciales y casas privadas". "Los rusos deben sentir, como siempre, que un bombardeo así no quedará sin consecuencias para el Estado terrorista. Debemos asegurarnos de ellos con toda nuestra fuerza, nuestra defensa y nuestras capacidades políticas", ha apostillado.