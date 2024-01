La Comisión Electoral de RDC invalida los votos al gobernador de Kinshasa en las elecciones de diciembre

La Comisión Electoral de RDC ha anunciado la invalidación de todos los votos recibidos por el gobernador de Kinshasa, Gentiny Ngobila, en las elecciones locales y legislativas que transcurrieron en paralelo a los comicios presidenciales del 20 de diciembre del año pasado tras constatar actos de "fraude, vandalismo y apropiación ilegal de máquinas de votación". La de Ngobila es una de las 82 candidaturas anuladas a última hora de este pasado viernes cuyos afectados abarcan la práctica totalidad del espectro político del país -- entre ellos políticos del partido del presidente Félix Tshishekedi, la Unión para la Democracia y el Progreso Social (UPDS) --. El gobernador todavía no se ha pronunciado sobre esta decisión. De igual modo, este sábado también se ha conocido que la CENI ha anulado los resultados de la votación para las elecciones legislativas en dos circunscripciones electorales, la de Masimanimba, en la provincia de Kwilu, y la de Yakoma, en la provincia de Nord-Ubangui, tras "constatar pruebas de fraude y corrupción". Cabe recordar que la CENI anunció el martes el aplazamiento 'sine die' la publicación de los resultados de las elecciones legislativas nacionales y provinciales, así como de senadores, gobernadores y vicegobernadores. La CENI ha señalado que "estos aplazamientos se justifican por la recopilación en curso de los resultados provisionales de las elecciones legislativas nacionales y provinciales, así como de los Concejales Municipales del 20 de diciembre de 2023", reza un comunicado. Mientras tanto, también se ha dado a conocer en las últimas horas que el Tribunal Constitucional del país estudiará este próximo lunes las dos peticiones que tiene sobre la mesa para anular los resultados de las elecciones presidenciales del 20 de diciembre de 2023 que otorgaron la victoria al mandatario Tshisekedi. Las peticiones han sido presentadas por el candidato opositor Théodore Ngoy (que acabó con un 0,02 por ciento de los votos) y el ciudadano David Mpala. El primero solicitó la anulación de la votación tras denunciar varias irregularidades y el segundo se ha identificado como un particular que no ha dado a conocer los motivos de su solicitud, informa Radio Okapi. El Constitucional podría pronunciarse incluso el mismo día sobre las dos solicitudes aunque en realidad tiene un máximo de siete días para emitir un dictamen al respecto, teniendo en cuenta que Ngoy presentó su solicitud a mediados de la semana pasada. "Tan pronto como se presenta la solicitud, se transmite al ponente del Tribunal Constitucional en sesión plenaria para examinar la propuesta del solicitante y estudiar si existen pruebas que la respalden", ha explicado el ex juez del Tribunal Constitucional, Eugène Banyaku, al portal de noticias Actualité.