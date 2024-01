Jenni Hermoso llega a México para ser presentada por las campeonas Tigres

Monterrey (México), 6 ene (EFE).- La campeona del mundo española Jennifer Hermoso llegó este sábado a México procedente de un vuelo de Madrid para ser presentada más tarde con su nuevo equipo, las Tigres, monarcas de la liga femenina local.

“Esto es una locura, venir a Tigres es de las cosas que más deseaba y espero disfrutar de esta gran afición”, explicó la madrileña a los medios de comunicación en el aeropuerto de Monterrey.

La centrocampista de 33 años anunció el lunes pasado que abandonaba la disciplina de las Tuzas del Pachuca, que hace año y medio la hicieron dejar el FC Barcelona para recalar en México, para firmar por las felinas, las más ganadoras en el país norteamericano con seis títulos de liga.

Hermoso aterrizó en Monterrey, capital del estado norteño Nuevo León, pasadas las 16:00 horas del tiempo local (22:00 GMT) y fue recibida por decenas de hinchas que corearon su nombre.

Algunos de los aficionados asistentes llevaban pancartas con mensajes de apoyo a Hermoso, otros ramos de flores, algunos de los cuales fueron entregados a la futbolista, y también acudió la barra de los felinos, los Libres y Lokos, que entonó los cánticos con los que apoyan al cuadro.

“No me esperaba este recibimiento, es algo que se tiene que vivir para decir lo que se siente. Tigres es uno de los mejores equipos en México, la afición que tiene es una de las mejores y quiero disfrutar y ganar títulos”, añadió Hermoso, quien tuvo un semblante feliz.

La máxima anotadora de la selección española tendrá poco tiempo libre este sábado ya que más tarde a las 20:00 horas locales (02:00 GMT) será presentada como refuerzo felina junto a la internacional sudafricana Thembi Kgatlana y la mexicana Alison González, los otros fichajes de Mila.

Las tres portarán por primera vez los colores amarillos y azules de las Tigres, previo al debut de las campeonas en el torneo Clausura 2024 al recibir al San Luis en la primera jornada del Clausura 2024.

Martínez fue sincera en una rueda de prensa el miércoles pasado al reconocer que no sabe cuándo podrá contar con Hermoso, quien estaba en su período vacaciones en el cual también ratificó la acusación por el beso no consentido que le dio el ex presidente de la Real Federación Española de Fútbol Luis Rubiales en la final del Mundial pasado.

En el Pachuca, Hermoso aportó 26 goles y 10 asistencias, además de que fue una de las figuras del cuadro que logró el subcampeonato del Clausura 2023.

La entrenadora española confía en que Jenni alcance su mejor nivel para afianzar a la dinastía de las Tigres, que en nueve finales han ganado seis títulos, cuatro más que sus más cercanos perseguidores, el América, las Rayadas del Monterrey y las Chivas del Guadalajara. EFE

