El proyecto de ley 'ómnibus' de Milei irá a debate en la Cámara de Diputados de Argentina la próxima semana

El proyecto de ley 'ómnibus' presentado por el presidente de Argentina, Javier Milei, hace diez días será debatido en la Cámara de Diputados a partir del próximo martes, ha informado la agencia Télam. Las conversaciones acerca del proyecto de ley de "Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos" comenzarán el martes de la próxima semana, siguiendo el formato de reuniones informativas, que se extenderán también durante el miércoles de la misma semana. Las mencionadas reuniones se celebrarán de manera presencial y a ellas acudirán funcionarios nacionales, a los que también se ha ofrecido a los participantes la posibilidad de conectarse telemáticamente. En las notas de convocatoria enviadas a los diputados se les ha pedido que remitan cuantas preguntas que consideren necesarias antes del lunes 20.00 horas (hora local) del lunes. No obstante, al tratarse de reuniones "informativas", no se contempla la posibilidad de avanzar en la firma de dictámenes durante las mismas, según Télam. La semana pasada, el presidente argentino se dirigía a las distintas fuerzas políticas del país para pedirles su apoyo al proyecto de 'ley ómnibus', a fin de afrontar la "situación de emergencia nacional" que atraviesa Argentina y evitar una "catástrofe". No obstante, lejos de conseguir ese apoyo, la Cámara Nacional del Trabajo de Argentina (CNT) ha aprobado esta semana una medida cautelar contra otra de las herramientas introducidas por Milei desde su nombramiento como presidente: el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), el plan de choque neoliberal con el que el mandatario pretende dar un vuelco a la situación económica del país sudamericano.