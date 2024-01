El presidente de Somalia promulga una ley para anular el acuerdo entre Etiopía y la región de Somalilandia

El presidente de Somalia, Hasán Sheij Mohamud, ha promulgado este sábado una ley aprobada por el Parlamento para anular el memorando de entendimiento alcanzado entre Etiopía y la región semiautónoma somalí de Somalilandia, que da acceso a Adís Abeba a aguas del mar Rojo a cambio del reconocimiento de la autoproclamada independencia de este territorio. El acuerdo, firmado el lunes, permite a Etiopía obtener acceso naval y comercial "en préstamo" durante un periodo de 50 años a cambio de que Adís Abeba reconozca la independencia de Somalilandia, que obtendría además parte de los beneficios de la explotación de Ethiopian Airlines, aerolínea de bandera etíope. La Presidencia somalí ha señalado en un comunicado publicado en su cuenta en la red social Facebook que el mandatario ha aplaudido a los parlamentarios tras la firma de la ley por su "papel histórico a la hora de defender el legado de generaciones de somalíes y la independencia del país". Así, ha recalcado que "esta ley es la posición oficial de Somalia y un firme mensaje a todo aquel que quiera invadir la tierra, mar y aire del pueblo somalí", antes de reclamar "reforzar la unidad en esta etapa histórica y separar los asuntos políticos que pueden ser acordados de los asuntos fundamentales que afectan al futuro". El propio presidente somalí afirmó el viernes que el memorando de entendimiento entre Etiopía y Somalilandia "es nulo" y acusó a las autoridades del país vecino de intentar anexionar parte del país presentándolo como un acuerdo de préstamo. Sheij Mohamud sostuvo que el presidente de la región semiautónoma, Muse Bihi Abdi, "no puede dar" a Etiopía "un pedazo de terreno". "Que no pierdan el tiempo", dijo, antes de insistir en que Adís Abeba "no tiene que engañar a su gente diciendo que logrará mar de Somalia", tal y como ha recogido el portal somalí de noticias Goobjoog News. Por su parte, el Gobierno de Etiopía aseguró el miércoles que el memorando de entendimiento "no afectará a ninguna parte o país" y destacó que el documento "da a Etiopía la oportunidad de obtener una base naval permanente y segura y un servicio marítimo en el golfo de Adén a través de un acuerdo de alquiler". Etiopía perdió el acceso directo al mar en 1993, cuando Eritrea obtuvo su independencia después de tres décadas de conflicto. Su principal ruta comercial ahora discurre a lo largo de carreteras y un ferrocarril que une la capital, Adis Abeba, con un puerto en Yibuti, uno de los cinco vecinos costeros que incluyen Somalia, Eritrea, Sudán y Kenia. Las autoridades de Somalia no reconocen la autoproclamada independencia de Somalilandia (declarada en 1991, que ningún país del mundo acepta), mientras que la firma del documento entre las autoridades de la región semiautónoma y Somalia tiene lugar precisamente en un momento en que las autoridades somalíes y somalilandesas están acercando posturas.