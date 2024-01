El Málaga, a rememorar viejos tiempos ante un rival de 'Champions'

Málaga/San Sebastián, 6 ene (EFE).- El Málaga, un histórico en horas bajas al militar ahora en la Primera RFEF, recibe este domingo a un equipo de 'Champions' como la Real Sociedad en los dieciseisavos de final de la Copa del Rey, en los que rememorará tiempos mejores sin renunciar a dar la sorpresa ante un rival potentísimo, aunque su objetivo es volver a Segunda División.

Los malaguistas, con muchos problemas extradeportivos al estar el club intervenido judicialmente, pelean en la tercera categoría del fútbol nacional por conseguir el ascenso a la división de plata y no es la primera vez que se enfrentan en la Copa a la Real Sociedad, pues ya lo hicieron en la temporada 2006-07, con el Málaga en Segunda.

Entonces, eliminó al conjunto donostiarra tras perder 2-1 en San Sebastián y ganar 4-1 en La Rosaleda, con goles de Valcarce, Ernesto, Perico y Salva Ballesta. En Liga, ambos se midieron por última vez en la jornada 34 de la campaña 2017-18, en la que el Málaga descendió a Segunda División, con victoria de los andaluces por 2-0.

El conjunto malagueño, que eliminó al Barakaldo y al Eldense en las anteriores eliminatorias, se enfrenta a un equipo donostiarra inmerso en los octavos de final de la Liga de Campeones y que solo ha perdido tres partidos de LaLiga.

Será un día especial para varios futbolistas criados en Zubieta y ahora en el Málaga como el defensa Jokin Gabilondo y el centrocampista Luca Sangalli, y para su director deportivo, Loren Juarros, exjugador de la Real y que también ocupó ese puesto en el club vasco.

El técnico malaguista, Sergio Pellicer, hará rotaciones y jugadores como Sangalli y los centrocampistas Juanpe Jiménez y Manu Molina podrían tener su oportunidad, tras salir de lesiones, al igual que el meta Carlos López, titular en Copa, Izan Merino o el delantero Antonio Cordero, mientras que es baja por sanción el medio Genaro Rodríguez.

La Real Sociedad, como bien dijo este viernes su entrenador, Imanol Alguacil, afronta el encuentro copero ante el Málaga con la clara intención de "ganar para estar un poco más cerca de una final".

Desde que el técnico de Orio está a los mandos del conjunto txuriurdin, la Copa del Rey ha pasado a ser un torneo que se toma muy en serio en San Sebastián. Prueba de ello es la final ganada al Athletic Club de Bilbao hace tres temporadas.

Pero es que ya no se trata solo de ganar, sino de creérselo y tomarse cada eliminatoria con seriedad y respeto hacia el rival, independientemente de la categoría en la que este milite.

Es por ello que Alguacil no se guardará nada en La Rosaleda y pondrá al mejor once posible, a excepción de los internacionales Take Kubo (Japón), Hamari Traoré (Mali) y Sadiq Umar (Nigeria), que se encuentran ya concentrados con sus selecciones para la disputa de la Copa Asia y la Copa África, respectivamente.

A ellos se les suma como baja por lesión en el sóleo el ariete André Silva.

Habrá que ver si el de Orio opta por darle continuidad a Unai Marrero en Copa o no, ya que será el guardameta en San Mamés tras la expulsión de Álex Remiro en el último encuentro de Liga ante el Deportivo Alavés, por lo que cuanto más rodaje tenga el canterano, en mejores condiciones, sobre todo anímicas, llegará al derbi vasco en Bilbao.

- Alineaciones probables:

Málaga: Carlos López; Gabilondo, Einar Galilea, Moussa, Víctor García; Juanpe, Sangalli, Izan Merino, Kevin Medina; Manu Molina y Dioni.

Real Sociedad: Marrero; Odriozola, Aritz, Pacheco, Aihen; Zubimendi, Turrientes, Zakharyan; Cho, Carlos u Oyarzabal y Barrenetxea.

Árbitro: Jesús Gil Manzano (Comité Extremeño).

Estadio: La Rosaleda.

Hora: 21.00. EFE

