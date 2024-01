El líder del Ejército da por terminado cualquier intento de negociar con las RSF la paz en Sudán

El líder del Ejército sudanés, el general Abdelfatá al Burhan, ha cerrado la puerta a cualquier negociación con las paramilitares Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF) para poner fin a la guerra civil en el país africano, y criticado duramente el acuerdo alcanzado esta semana entre las RSF y una coalición de grupos civiles para negociar un alto el fuego temporal de carácter humanitario. En un discurso ante sus soldados y oficiales del Instituto Militar de Jebeit, en el estado de Mar Rojo, el general Al Burhan ha explicado que su rechazo viene dado por los "crímenes de guerra" cometidos por las RSF en el estado de "Darfur Occidental así como en otras partes del país". "Por lo tanto, no puede haber reconciliación con ellos. Tenemos que llevar a esta gente ante la justicia por sus crímenes contra nuestro pueblo, en nombre de los inocentes que han asesinado, torturado y enterrado vivos", ha añadido durante su discurso, recogido por el 'Sudan Tribune'. Es más, Al Burhan ha acusado a su enemigo, el líder paramilitar Mohamed Hamdan Dagalo, alias 'Hemedti', de echar mano de la "brujería y de los charlatanes" para aterrorizar a la población civil mientras se oculta en la capital, Jartum, de la persecución del Ejército desde el comienzo de la guerra civil el 15 de abril. "Este traidor lleva ocho meses a la fuga, de casa en casa, de sótano en sótano, de agujero en agujero", ha asegurado Al Burhan, antes de asegurar que los recientes avances paramilitares en el estado de Gezira -- donde se han hecho con el control de su capital y segunda ciudad del país, Uad Madani -- son la demostración de que "su principal objetivo no es luchar contra el Ejército, sino la población civil". Por otro lado, el general también ha rechazado el acuerdo alcanzado el pasado 2 de enero entre las RSF y la coalición Tagadum, un grupo de organizaciones civiles encabezado por el ex primer ministro del país, Abdalá Hamdok, para negociar un alto el fuego humanitario y la liberación de prisioneros de guerra. "Las fuerzas civiles han firmado un acuerdo con un grupo rebelde que el mundo considera como una organización terrorista", ha lamentado el general. "Es un acuerdo inaceptable, que consideramos inválido", ha añadido Al Burhan quien, en su lugar, ha llamado a las fuerzas civiles el país a sentarse a la mesa del Ejército -- que ahora mismo tiene su base de operaciones en Puerto Sudán -- para negociar un acuerdo similar pero según los términos de los militares. "Daremos la bienvenida a cualquier sudanés que quiera detener la guerra y restaurar la dignidad del pueblo de Sudán. Con ellos sí que hablaremos. Pero quien quiera matar, saquear, robar o arrogarse legitimidad para sí mismo no encontrará interlocutor en nosotros", ha zanjado.