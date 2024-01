Detenidos en un rancho en Florida tres acusados de participar hace tres años en el asalto al Capitolio

Las autoridades de Estados Unidos han detenido este sábado a tres acusados de participar en el asalto al Capitolio hace ahora tres años, en el marco de una operación llevada a cabo en un rancho en la localidad de Groveland, en el estado de Florida, según ha anunciado el FBI. "El FBI ha ejecutado tres órdenes federales de arresto esta mañana en un rancho en Groveland, en el condado de Lake, en Florida", ha dicho la oficina del organismo en Tampa a través de un comunicado publicado en su cuenta en la red social X. Así, ha resaltado que los detenidos son Jonathan Daniel Pollock, Olivia Michele Pollock y Joseph Daniel Hutchinson III, quienes comparecerán el lunes ante un tribunal en Ocala. "No hay más detalles sobre su detención disponibles en este momento", ha zanjado. Jonathan Pollock estaba fugado desde el verano de 2021, cuando fue imputado junto a su hermana, Olivia Pollock, Hutchinson y otras dos personas. Los otros detenidos estaban fugados desde verano de este año, cuando no se presentaron a las vistas de su juicio, según ha recogido la cadena de televisión estadounidense NBC. Pollock está acusado de ayudar a sobrepasar una barrera durante el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021 y agredir a varios agentes. Así, el hombre habría empujado a un agente por unas escaleras, dado un puñetazo en la cara a otro y robado un escudo protector a un tercero. Hasta la fecha, más de 1.200 personas han sido imputadas por su vinculación con el asalto al Capitolio, protagonizado por una turba de seguidores del ex presidente Donald Trump para intentar detener la sesión que confirmó el triunfo de Joe Biden en las presidenciales celebradas en 2020.