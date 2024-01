Colate Vallejo-Nágera desvela el infierno que vivió con Paulina Rubio

Puede que algunas relaciones sentimentales empiecen como un cuento de hadas y, con el paso del tiempo, todo ese amor desaparece para dar paso a conflictos. Algo así le pasó a Colate Vallejo-Nágera con Paulina Rubio y así lo relató ayer en el programa de televisión '¡De viernes!'. Los comienzos fueron muy buenos, incluso divertidos, pero sin embargo el mismo día de su boda con la artista todo cambió y Colate se dio cuenta de que su relación no acabaría en buen puerto. Tanto es así que su padre le dijo: "Esta mujer te va a arruinar la vida". Además, Colate desvelaba que "la primera noche no fue tan buena como hubiera querido. Me desperté en el sofá, fue una especie de señal... después de la boda todo cambió", dejando entrever que todo se empezó a truncar desde el primer día de casados. Con el paso del tiempo todo fue a peor, de hecho, Colate recordaba que "la primera vez que me fui a trabajar a España fue un infierno" porque "tuve que elegir entre mi familia y mi trabajo y fue de las peores decisiones que tome en mi vida. Me alejé de mi trabajo, de mi familia y mis amigos". Lo que está claro es que el invitado de 'De viernes' no le guarda ningún afecto a la madre de su hijo, ya que la define como "insegura", "controladora" y "una diva caprichosa". Sin embargo, a pesar de las dificultades que estaban atravesando en su matrimonio, cuando toman la decisión de separarse, Paulina le comunica que está embarazada y se dieron una segunda oportunidad, pero "retomar algo que era imposible, hice todo lo posible por arreglarlo". "Pasó algo que no tenía que haber pasado y hasta hoy" concluía. A partir de entonces, la demanda de divorcio con un menor vino acompañada por una "campaña de destrucción de mi imagen" y está "sobreviviendo como puedo"... asegurando que "siempre he tenido dificultades para ver a mi hijo".