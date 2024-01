Borrell se reunió con el jefe parlamentario de Hizbulá en intento de evitar escalada

Beirut, 6 ene (EFE).- El alto representante de la Unión Europea (UE) para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, se reunió hoy en Beirut con el jefe parlamentario del grupo chií libanés Hizbulá, Mohammad Raad, como parte de sus esfuerzos diplomáticos para evitar una mayor escalada con Israel.

"Si uno viene al Líbano para tratar de influir en que no se desencadene una guerra, pues parece normal que hables con aquellos que la pueden hacer", argumentó el jefe de la diplomacia europea en declaraciones a EFE, después de que se filtrara a la prensa regional la noticia sobre el encuentro.

Borrell insistió en que no ha trasladado ninguna advertencia a la formación chií, tal y como han sugerido algunos medios locales, y se ha limitado a exponerles los peligros de un potencial conflicto en el país mediterráneo.

"Yo más que advertir en tono amenazador tengo que llamar a la razón, y hacer ver las consecuencias negativas que tendría para todos, y también para el Líbano y los libaneses que se repitiera una guerra como la de 2006", explicó.

"Pero está claro y no es nada nuevo que mientras no acabe la guerra en Gaza y siga habiendo bombardeos que afectan tanto a la población civil de Gaza, las fuerzas que resisten contra la ocupación militar israelí de territorios palestinos no quieran hablar de otra cosa", agregó.

Su interlocutor durante el encuentro de esta mañana fue el líder de Lealtad a la Resistencia, el bloque parlamentario del brazo político de Hizbulá.

En este sentido, el diplomático español recordó que el movimiento libanés dispone de una rama militar con la que la UE no tiene relaciones y de otra política, con representación en el Legislativo y el Gobierno del país mediterráneo, con la que sí las tienen.

La vertiente política de la formación chií "tiene mucha influencia y es una de las partes en el conflicto", defendió Borrell tras salir a la luz su reunión.

Como parte de su visita de tres días al Líbano, el político europeo también se reunió hoy con el primer ministro, Najib Mikati; el ministro de Exteriores, Abdalá bou Habib, o el jefe de la misión de paz de la ONU en el Líbano (FINUL), Aroldo Lázaro. EFE

