Blinken destaca que la situación en la frontera entre Israel y Líbano es "un área de verdadera preocupación"

El secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, ha reconocido este sábado que la situación en la frontera entre Israel y Líbano es "una de las áreas de verdadera preocupación" y ha reiterado que Washington trabaja para "garantizar que el conflicto" en Oriente Próximo "no se propaga". "Desde el primer día hemos estado trabajando para garantizar que el conflicto no se propaga", ha dicho, en referencia a las hostilidades desatadas tras los ataques ejecutados el 7 de octubre por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) contra territorio israelí, que desataron una ofensiva militar de Israel contra la Franja de Gaza. "Una de las áreas de verdadera preocupación es la frontera entre Israel y Líbano y queremos hacer todo lo posible para garantizar que no hay una escalada allí", ha manifestado, antes de insistir en que "es muy importante que los israelíes tengan seguridad en el norte". El partido-milicia chií libanés Hezbolá, apoyado por Irán, ha llevado a cabo decenas de ataques con drones y proyectiles contra el norte de Israel desde los ataques ejecutados el 7 de octubre por Hamás contra territorio israelí, una situación que ha hecho temer una expansión del conflicto al vecino Líbano e incluso a toda la región. Así, Blinken ha resaltado que "decenas de miles de personas se han vito desplazadas por la fuerza de sus casas en el norte de Israel por la amenaza que supone Hezbolá", al tiempo que ha señalado que Washington "busca vías diplomáticas para desactivar ese desafío, esa tensión". En este sentido, ha destacado que evitar una expansión del conflicto "va claramente en interés de virtualmente todos los países de la región" y ha añadido que "claramente se trata de un interés firmemente compartido", según la transcripción de sus declaraciones por parte del Departamento de Estado. Por otra parte, ha dicho que una respuesta de Hezbolá tras la muerte del 'número dos' del brazo político de Hamás, Salé al Aruri, en un bombardeo achacado a Israel en la capital de Líbano, Beirut, "no es inevitable". "Nada es inevitable, ya que los países siempre van a calcular cuáles son sus intereses", ha defendido. "Desde la perspectiva de Israel, claramente no está interesado en una escalada y no quiere una escalada. Eso ha quedado claro desde el inicio, pero también tienen que estar totalmente preparados para defenderse y defender los derechos de su pueblo a vivir en su país y en sus hogares", ha señalado. "Sé que desde la perspectiva de Líbano, no va en interés de Líbano ver una escalada. La cuestión deriva, en gran medida, de Hezbolá y las acciones que adopte y de cómo los países que tienen una relación con Hezbolá y que puedan tener alguna influencia usen esas relaciones", ha apuntado, en aparente referencia a Irán. "MAXIMIZAR LA PROTECCIÓN DE LOS CIVILES" EN GAZA En otro orden de cosas, Blinken ha manifestado que durante su nueva gira en Oriente Próximo está analizando "qué se puede hacer para maximizar la protección de los civiles, maximizar la ayuda humanitaria que les llega y lograr sacar a los rehenes de Gaza". "La situación de hombres, mujeres y niños en Gaza sigue siendo dura. Demasiados palestinos han muerto, especialmente niños. Demasiados hacen frente a increíbles desafíos a la hora de obtener acceso a comida, agua, medicina y bienes básicos", ha lamentado. "Es imperativo que veamos un aumento sustancial y sostenido de la ayuda que les llega, así como de la protección de los civiles en general", ha dicho Blinken, quien ha apostado además por "asegurar que el 7 de octubre nunca se repite" y en lograr "un camino a un futuro sostenible, pacífico y seguro para todos". "Eso empieza con el trabajo que será necesario en Gaza para reconstruir, tener seguridad, tener una gobernanza encabezada por los palestinos y el camino más largo y amplio hacia una paz duradera y seguridad apara israelíes y palestinos por igual", ha destacado, antes de especificar que eso pasa por "un Estado palestino con garantías de seguridad para Israel". El secretario de Estado estadounidenses ha subrayado que "claramente hay un firme deseo entre la mayoría de los pueblos de la región para un futuro que sea uno de paz, seguridad, reducción de los conflictos, integración de los países". "Eso es un camino. Un futuro. El otro es un ciclo interminable de violencia, una repetición de los horribles acontecimientos que hemos visto y vidas de inseguridad y conflicto para los pueblos de la región", ha zanjado. El Ejército de Israel lanzó su ofensiva contra Gaza tras los ataques, que dejaron cerca de 1.200 muertos y unos 240 secuestrados, según los balances publicados por las autoridades israelíes. Desde entonces han muerto más de 22.700 palestinos, incluidos 10.000 niños, tal y como han indicado las autoridades gazatíes, controladas por el grupo islamista.