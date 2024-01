Biden critica la prohibición "extrema" del aborto en Idaho y defiende que corresponde a mujeres y médicos decidir

El presidente de Esados Unidos, Joe Biden, ha rechazado este viernes la orden de la Corte Suprema sobre la prohibición del aborto en el estado de Idaho y ha defendido que corresponde a las mujeres y a los especialistas médicos decidir sobre esta cuestión, no a los políticos. "La vicepresidenta (Kamala Harris) y yo creemos que las decisiones sobre atención médica deben ser tomadas por las mujeres y sus médicos, no por los políticos", ha reivindicado Biden en un comunicado tras conocerse la orden de este viernes de la Corte Suprema que permite que la prohibición extrema del aborto en Idaho vuelva a entrar en vigor, negando a las mujeres la atención de aborto de emergencia crítica requerida por la ley federal. El mandatario estadounidense ha lamentado que la anulación del histórico fallo Roe contra Wade "ha permitido a los funcionarios electos republicanos implementar peligrosas prohibiciones del aborto como ésta, que continúan poniendo en peligro la salud de las mujeres, obligándolas a viajar fuera del estado para recibir atención médica y dificultando que los médicos brinden atención, incluso en un emergencia". Biden ha señalado que estas prohibiciones afectan también a los facultativos al interferir con su capacidad de atender a sus pacientes, lo que les lleva en ocasiones a tener que abandonar Idaho y otros estados en los que la prohibición del aborto está vigente. "Esto nunca debería suceder en Estados Unidos", ha sentenciado el demócrata, asegurando que su Ejecutivo continuará "defendiendo la capacidad de la mujer de acceder a atención de emergencia según la ley federal". Biden ha reivindicado que "lo que está en juego no podría ser mayor para las mujeres en todo Estados Unidos" y ha hecho un llamamiento al Congreso para que restablezca "inmediatamente" las protecciones de la resolución Roe contra Wade "para que las mujeres en todos los estados puedan acceder a la atención médica que necesitan".