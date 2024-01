130-126. Musa guía al Real Madrid en un partido legendario con cuatro prórrogas ante Efes

Madrid, 5 ene (EFE).- El Real Madrid y el Anadolu Efes disputaron un encuentro inolvidable que se decidió tras cuatro prórrogas, algo nunca visto antes en la Euroliga, y en el que resultó decisiva la actuación estelar del bosnio Dzanan Musa (40 puntos, 8 asistencias y 2 rebotes), quien iluminó a su equipo en momentos de oscuridad y acabó mostrándole el camino hacia su feliz destino.

Afrontaba la cita el cuadro anfitrión después de haber perdido en su estreno del nuevo año, también en la máxima competición europea y en el feudo del Barça. El objetivo era dejar en anécdota el tropiezo ante el máximo rival y no encadenar dos derrotas por primera vez en lo que va de curso.

Un parcial de 8-0 tras la canasta inicial de Elijah Bryant dejó a las claras que el cuadro blanco lucía su confianza habitual. Sin embargo ese golpe no tumbó al rival, que fue capaz de aguantar el ritmo en una primera parte donde los dos equipos hicieron méritos para recibir carbón por sus guarismos desde la línea de tres.

Hasta veintiocho intentos lejanos, catorce por bando, acumularon entre unos y otros en los veinte minutos iniciales. Y de ellos solo transformaron cuatro, todos en los compases finales de cada cuarto antes del intermedio. Dos los hizo Mario Hezonja, quien superó así la barrera de los 200 en el torneo.

En ese contexto, tocó picar piedra en la pintura. Allí se mostró el Real Madrid más efectivo (13 de 19), pero lo que obtuvo tirando lo perdió concediendo rebotes ofensivos a su oponente. Así, el enfrentamiento llegó igualado al paso por vestuarios (38-36, min.20).

En las taquillas encontró el Anadolu Efes los triples que parecía haberse olvidado en la primera parte. Mike Daum, Tibor Pleiss y Darius Thompson se turnaron para convertir desde el perímetro 9 de los 13 primeros puntos de los suyos tras el descanso, dentro de un parcial de 5-17 que hizo saltar las alarmas en el Real Madrid (43-53, min.25).

El aviso despertó la voracidad de Musa. Con once puntos en poco más de seis minutos, el bosnio se echó al equipo a la espalda y también a la grada. Todos en comunión desnortaron a un cuadro visitante que sobrevivió al chaparrón gracias a los triples de Shane Larkin (64-61, min.30).

Superado el varapalo, emergió con entereza el bando visitante. Paciente y acertado en sus ataques, logró situarse cinco arriba a menos de tres minutos. Pero Musa no estaba dispuesto a irse de vacío en una de sus grandes noches, y él solo mantuvo el duelo igualado con 27 segundos por jugarse. Asumió Larkin el último ataque del Efes y la pegajosa defensa de Fabien Causeur le obligó a un tiro forzado que no entró, llevando el desenlace a la primera prórroga.

El tiempo extra lo inició el anfitrión con un triple de Campazzo y un alley oop de Walter Tavares tras asistencia de Musa. Un buen augurio que cobró solidez gracias a dos tiros libres de Hezonja que pusieron a los suyos con cuatro de ventaja. Fue insuficiente para desesperar a Larkin, quien anuló la distancia con un 2+1 y un tiro libre consecuencia de una técnica pitada a Tavares.

Esa acción encendió a la grada, más indignada aún si cabe al considerar que debió señalarse falta en un intento de triple de Musa poco después. Cada ataque pasó a valer entonces oro, incienso y mirra al mismo tiempo. Pese a ello, los dos contendientes desperdiciaron sus opciones de castigar.

Eso permitió al Real Madrid afrontar los 18 segundos decisivos con un punto a favor y dos libres para Campazzo. Falló el inicial y convirtió el segundo. Por su parte, en el otro aro, Larkin sumó los dos que tuvo para poner el 91-91 con 8 segundos por delante. Hezonja acarició la victoria, pero su intento lejano se salió de dentro y obligó con ello a cinco minutos más.

Tres triples de Larkin, Pleiss y Thompson en el retorno a la cancha pusieron a los foráneos a nueve con solo 2:18 de margen hasta el pitido final. Aún así quedaba fe en el arcón de los madridistas. Tavares y Campazzo desde la línea de tiros libres y Causeur con un triple acercaron a los suyos. El empate quedó a merced de Hezonja, quien sobre la bocina cumplió con su labor y se resarció de lo sucedido poco antes.

Larkin comenzó el tercer añadido intimidando con otro triple, aunque esta vez no le siguieron el resto de sus compañeros. Eso provocó márgenes estrechos y más emoción, si es que eso parecía posible. Aguantaron el tipo, pese al cansancio, los dos y a falta de 14 segundos se puso el Efes por delante gracias a Dan Oturu. Respondió Tavares con un mate para que moviera pieza Larkin por última vez, pero erró en su entrada a canasta.

No había pues acabado la historia, con los Reyes Magos haciendo tiempo para no cruzarse con los que debían volver a su casa desde el pabellón, ya a buen seguro pasada la medianoche. Campazzo y Tavares, a base de tiros libres, y Hezonja desde el exterior, permitieron a los locales llevar la iniciativa.

A todo respondía el Anadolu Efes en un intercambio apoteósico, acorde a lo vivido durante una noche inolvidable. Así fue hasta que un triple de Hezonja, a treinta y seis segundos para el final, situó a los suyos cuatro por delante. Fue la puntilla, el colofón soñado a un enfrentamiento irrepetible que ya es patrimonio inmaterial de la Euroliga.

- Ficha técnica

130 - Real Madrid (25+13+26+17+10+11+9+19): Campazzo (25), Causeur (5), Musa (40), Hezonja (31), Tavares (20) -equipo inicial-, Yabusele (2), Sergio Rodríguez (2), Poirier (5), Ndiaye (-), Abalde (-) y Llull (-).

126 - Anadolu Efes (18+18+25+20+10+11+9+11): Beaubois (10), Bryant (13), Thompson (21), Pleiss (14), Daum (15) -cinco titular- Larkin (32), Oturu (14) y Jones (7).

Árbitros: Matej Boltauzer (Eslovenia), Robert Vyklicky (República Checa) y Sergio Silva (Portugal). Excluyeron por cinco personales a Facundo Campazzo y Elijah Bryant.

Incidencias: partido de la jornada 19 de la Euroliga disputado en el WiZink Center ante unos 12.000 espectadores. En la previa se entregó el premio de mejor jugador del mes de diciembre en la competición a Mario Hezonja.

Madrid, 6 ene (EFE).- Chus Mateo, entrenador del Real Madrid, consideró que su equipo "tiene fe y no deja de creer" y que eso ayuda a explicar la victoria cosechada en la Euroliga contra el Anadolu Efes turco por 130-126 tras el primer partido en la historia del torneo que necesitó de cuatro prórrogas para decidirse.

"El equipo tiene fe y no deja de creer. Nos hemos repuesto, el equipo tiene fe, y eso me gusta verlo porque dice mucho del carácter de un equipo campeón, de un equipo que cree y que quiere. En el Real Madrid suceden muchas cosas porque los jugadores tienen mucho corazón, son muy orgullosos, muy ambiciosos, no dan un partido por perdido. Es para quitarse el sombrero con los dos equipos. Ha sido muy bonito para el espectador y me alegro de que hayamos ganado nosotros", indicó después de un duelo en el que los suyos llegaron a ir nueve puntos abajo en el tercer tiempo extra.

"La lección es que no queremos dar nada, que queremos pelear y luchar siempre. Con mayor o menor acierto, jugando mejor o peor, pero peleando. Eso solo lo tienen los equipos ambiciosos y que quieren ganar. Me demuestran cada día que tengo que ser como ellos, igual de ambicioso. Me demuestran cada día que quieren más y debo estar a la altura", señaló.

En esa línea, comentó: "Ninguno quería irse de la pista, los dos queríamos ganar. Es un partido de liga regular y es importante ganar aunque no trascendental. Pero no queríamos irnos, queríamos ganar, y hemos luchado hasta el final para intentarlo. La afición ha estado hoy increíble, nos ha llevado en volandas y nos ha ayudado a engancharnos al partido, a pelear con ellos también. La victoria es de mis jugadores y de esta afición que tenemos, que nos ha llevado a la victoria".

Mateo afirmó que el equipo no trabajará mañana: "Está perdonado el entrenamiento para todos, es día libre. Pueden ir a tratarse con los fisios porque a alguno habrá que recogerle con pala mañana por la mañana. Los demás vamos a tratar de hacer un borrón, de poner una línea, ya pensaremos en el siguiente partido. Hoy seguramente nadie podrá dormir porque ha sido un partido increíble de lucha, de corazón...".

"De cara al próximo duelo contra el Baskonia estaremos más cansados, puede influir, pero hoy había que sacar el partido. No podíamos tirar este partido, la cabeza también te da muchas veces una batería extra y hoy había que sacarlo como fuera. Son súper héroes porque con este calendario es muy difícil estar todos los días bien. A veces no estamos tan brillantes, pero el luchar y el pelear aunque las cosas no salgan no nos va a faltar. Pasaremos algún bache pero que nos quiten lo bailado, estamos disfrutando mucho", concluyó.

Madrid, 6 ene (EFE).- Mario Hezonja, jugador croata del Real Madrid, aseguró sentirse "muy orgulloso" de pertenecer al club blanco tras el triunfo de este por 130-126 contra el Anadolu Efes en el que ha sido el primer partido en la historia de la Euroliga que se decide tras cuatro prórrogas.

"Ganar es lo más importante para nosotros, para el club, para la afición. En lo individual he fallado triples fáciles y he metido triples difíciles. Hemos perdido este partido diez veces, pero siempre hemos vuelto con carácter y con el ADN del Real Madrid. Siempre lo mostramos delante de todo el mundo. Estoy muy orgulloso de ser jugador del Real Madrid", dijo.

Hezonja bromeó con el devenir del encuentro: "Pensé varias veces que me quería tirar con el coche a la cuneta, pensé muy malas cosas (risas). Pero siempre pensé que podíamos ganar, nunca me voy de un partido. He aprendido estas cosas aquí, en el Real Madrid, que siempre hay que pelear y que siempre se puede ganar un partido. Solo era un partido de fase regular, pero para nosotros sirve mucho. Ahora hay que apretar porque viene otro partido el domingo".

Asimismo, apuntó: "Siempre se quiere ganar, siempre nos preparamos para ello. Estamos preparados. Sabemos cómo está el calendario y hay que estar al cien por cien, mentalmente y físicamente. Y seguir".