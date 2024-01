Viernes, 5 de enero de 2024 (18:00 GMT)

COREA CONFLICTO

China pide “calma” en la península de Corea mientras “monitorea de cerca” crisis

Pekín (EFE).- China pidió hoy "calma" a Pionyang y Seúl tras la orden de evacuación de la isla surcoreana de Yeonpyeong, situada frente a Corea del Norte, y afirmó estar “monitoreando de cerca” la crisis provocada por el disparo de cientos de rondas de artillería en la zona por parte del Ejército norcoreano. “Estamos monitoreando de cerca el desarrollo y los cambios de la situación en la península de Corea. Recientemente, la confrontación entre las partes relevantes se ha intensificado y la situación en la península se mantiene tensa”, declaró este viernes el portavoz de Exteriores Wang Wenbin en rueda de prensa.

ISRAEL PALESTINA

Blinken llega a Estambul en la primera escala de su gira regional dedicada a Gaza

Estambul (EFE).- El secretario de Estado de EE.UU., Antony Blinken, ha llegado a Estambul este viernes en lo que es la primera escala de una gira por nueve países de la región, dedicada a la situación en Gaza, y que durará hasta el jueves próximo. El avión de Blinken aterrizó en el aeropuerto de Estambul a las 19.10 horas (16.10 GMT), y fue recibido por un alto cargo del Ministerio de Exteriores turco con rango de embajador y autoridades consulares estadounidenses, informa la agencia turca Anadolu. La reunión de Blinken con su homólogo turco, Hakan Fidan, se celebrará este sábado, y se espera que el diplomático estadounidense también sea recibido por el presidente, Recep Tayyip Erdogan.

VENEZUELA PARLAMENTO

El chavista Jorge Rodríguez, reelegido presidente del Parlamento venezolano

Caracas (EFE).- El diputado oficialista Jorge Rodríguez fue reelegido este viernes, por cuarto año consecutivo, presidente de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento) de Venezuela, de contundente mayoría chavista y que controla el Poder Legislativo desde 2021. Para la junta directiva del período 2024-2025 también fue reelegido Pedro Infante (exministro de Deporte) primer vicepresidente, y América Pérez, segunda vicepresidenta. La dirección parlamentaria chavista, aprobada pese al voto en contra del grupo opositor, regirá el penúltimo año de legislatura, cuyo quinquenio culmina en enero de 2026.

ARGENTINA FMI

La reunión entre Argentina y el FMI se prolongará durante todo el fin de semana

Buenos Aires (EFE).- La primera reunión entre el ministro de Economía de Argentina, Luis Caputo, el jefe del Gabinete de Ministros, Nicolás Posse, y la delegación de alto nivel del Fondo Monetario Internacional (FMI) tendrá lugar este lunes, tras la celebración de las conversaciones técnicas previas durante todo el fin de semana, confirmaron a EFE fuentes oficiales. El encuentro, el primero entre los representantes del FMI y miembros del Gobierno de Javier Milei en Buenos Aires, ya se había postergado un día, porque inicialmente se habló de que sería este jueves.

EL SALVADOR JUSTICIA

Solicitan a fiscal de El Salvador que "abandone" caso contra ambientalistas y respete DDHH

San Salvador (EFE).- Un grupo de académicos y abogados de varios países, incluyendo de El Salvador, solicitaron al fiscal general, Rodolfo Delgado, que "abandone" la acusación penal contra cinco líderes comunitarios y ambientalistas señalados de perpetrar un asesinato en el contexto de la guerra civil salvadoreña (1980-1992). Este grupo, entre quienes están Carlos Gómez Gil, de la Universidad de Alicante (España); Julio Gutiérrez, de la Universidad de Carolina del Norte (EE.UU.); John Gilbert de la Universidad de Florencia (Italia), Ignacio Román de la Universidad Jesuita de Guadalajara (México), y Rafael Paz Narváez de la Universidad de El Salvador, también pidió al Ministerio Público "respete los derechos humanos".

ISRAEL PALESTINA

Alemania: Israel no debe ocupar Gaza ni expulsar a los palestinos

Berlín (EFE).- La ministra alemana de Asuntos Exteriores, Annalena Baerbock, aseveró hoy en vísperas de un viaje a Oriente Próximo que Israel no debe ocupar Gaza ni expulsar de allí a civiles, aunque es necesario que cese la amenaza que emana desde la Franja. "El día de después no puede haber una ocupación, no puede haber expulsión ni reducción del territorio", dijo durante una rueda de prensa en Berlín con su homólogo luxemburgués Xavier Bettel. La ministra verde recalcó como otras veces que el "derecho a la autodefensa" de Israel "no debe cuestionarse" y que Tel Aviv debe poner fin al "riesgo para su existencia" que emana de allí, en relación a los ataques del grupo islamista Hamás.

IRÁN ATENTADO

Irán arresta a once personas vinculadas al atentado en Kerman que dejó al menos 89 muertos

Teherán (EFE).- Las autoridades iraníes arrestaron a once personas supuestamente vinculadas con el atentado del pasado miércoles en la ciudad de Kerman que dejó al menos 89 muertos y que fue reivindicado por el grupo yihadista Estado Islámico (EI), informó hoy el Ministerio de Inteligencia iraní. "Poco después del desgarrador incidente, los soldados anónimos del Imam Mahdi descubrieron las primeras filas de los terroristas del EI" y detuvieron a "once miembros de un equipo de apoyo a terroristas en seis provincias", según el canal de televisión iraní Press TV.

IRAK EEUU

Irak anuncia comité para programar la retirada del país de la coalición liderada por EEUU

Bagdad (EFE).- El primer ministro de Irak, Mohamed Shia al Sudani, anunció hoy la formación de un comité bilateral para programar la retirada de las fuerzas de la coalición internacional liderada por Estados Unidos, un día después de que Washington matara a milicianos progubernamentales en Bagdad. Hoy también el grupo de milicias chiíes proiraníes Resistencia Islámica en Irak afirmó que atacaron con drones una base militar con presencia estadounidense en Erbil, la capital de la región semiautónoma del Kurdistán iraquí, la última en una serie de acciones similares en ese país enmarcadas en la guerra en Gaza.

UCRANIA GUERRA

Ucrania y Rusia intercambian ataques entre denuncias de uso de misiles norcoreanos

Kiev/Moscú (EFE).- Ucrania eleva la presión sobre Rusia con ataques en la retaguardia, que responde con golpes contra la industria bélica y objetivos militares ucranianos, entre denuncias sobre el posible uso de misiles norcoreanos por parte del Ejército ruso. Según informó hoy el Ministerio de Defensa de Rusia, en la madrugada "fue abortado un intento del régimen de Kiev de perpetrar un ataque terrorista con drones de ala fija contra objetivos en territorio de Rusia". "Los medios antiaéreos interceptaron y derribaron 36 drones ucranianos sobre el territorio de la república de Crimea y uno sobre la región de Krasnodar", aledaña a los mares Negro y Azov, indicó el ministerio de Defensa ruso.

ITALIA MIGRACIÓN

El barco de Open Arms desembarca en el puerto italiano de Salerno a 60 inmigrantes

Roma (EFE).- El barco de la ONG española Open Arms llegó hoy al puerto italiano de Salerno (sur) para desembarcar a 60 inmigrantes rescatados en el Mediterráneo central, confirmaron a EFE fuentes de la organización humanitaria.La embarcación atracó a las 16:40 horas locales (17:40 GMT) en Salerno y procedió al desembarco de los inmigrantes, entre los que hay 17 menores de edad. En el puerto esperaban la subdelegada del Gobierno, Franca Gico, y el jefe de la Policía, Giancarlo Conticchio, así como la concejala de Políticas Sociales de la localidad, Paola de Roberto.

NICARAGUA CRISIS

Nicaragua niega ingreso al país a cura guatemalteco que dirige colegio católico en Managua

San José (EFE).- El sacerdote guatemalteco Juan Francisco Solís Melgar, director general del centro educativo católico Colegio Liceo Franciscano, en Managua, no pudo regresar a Nicaragua, en donde residía desde hacía 10 años, por la negativa del Gobierno de Daniel Ortega, denunció este viernes la abogada e investigadora nicaragüense exiliada Martha Patricia Molina."Dictadura sandinista prohíbe entrada a fray Juan Francisco Solís Melgar, representante legal del Colegio Liceo Franciscano. Tenía mas de una década de vivir en el país", indicó a través de X (antes Twitter) Molina, autora del estudio 'Nicaragua: ¿Una Iglesia perseguida?' y que da seguimiento a esos casos.

BRASIL INDÍGENAS

Los productos indígenas brasileños pasan a tener Denominación de Origen

Brasilia (EFE).- Los productos elaborados por indígenas brasileños podrán acceder desde este viernes a la Denominación de Origen, según un decreto del Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva que busca promover la cultura de los pueblos originarios. El "Sello Indígenas de Brasil" identificará a los productos de la agricultura familiar, la actividad extractiva y las artesanías según el origen étnico y territorial y garantizará que han sido producidos con pleno respeto de las normas medioambientales. EFE

int-jfu