Viernes, 5 de enero de 2024 (04:00 GMT)

Israel no gobernará Gaza en la posguerra, asegura el Ministerio de Defensa israelí

Jerusalén (EFE) Israel no gobernará la Franja de Gaza una vez que haya concluido la guerra contra el grupo islamista Hamás, sino que lo hará una institución palestina, aseguró este jueves el Ministerio de Defensa israelí, contradiciendo declaraciones del primer ministro, Benjamín Netanyahu. "Hamás no gobernará Gaza, Israel no gobernará a los civiles de Gaza. Los residentes de Gaza son palestinos, por lo que organismos palestinos estarán a cargo, con la condición de que no haya acciones hostiles o amenazas contra el Estado de Israel", indica un comunicado de Defensa.

Unos 125 muertos y más de 300 heridos por ataques israelíes en Gaza en últimas 24 horas

Rafah (Gaza) (EFE).- Unas 125 personas murieron y otras 318 resultaron heridas en las últimas 24 horas por ataques israelíes en Gaza, informó el Ministerio de Sanidad de la Franja, controlado por Hamás, en el día 90 de guerra entre Israel y el grupo islamista. "Las fuerzas de ocupación israelíes cometieron 13 masacres contra familias, cobrándose la vida de 125 personas y dejando 318 heridos", concretó la misma fuente.

Israel confirma que tres personas desaparecidas en el ataque de Hamás fueron secuestradas

Jerusalén (EFE).- Israel reveló este jueves que tres de sus ciudadanos, reportados como desaparecidos tras el ataque de Hamás del 7 de octubre, están secuestrados en la Franja de Gaza por el grupo islamista, lo que aumenta a 132 el número de personas que aún están cautivas en el enclave palestino. "Tres ciudadanos israelíes, que hasta ahora eran considerados personas desaparecidas, han sido reconocidos como rehenes", dijo en conferencia de prensa el portavoz del Ejército israelí, Daniel Hagari.

EE.UU. confirma que sus fuerzas lanzaron el ataque contra la milicia proiraní en Bagdad

Washington (EFE).- Estados Unidos confirmó que sus fuerzas estuvieron detrás del ataque que este jueves fue lanzado contra una sede de la agrupación de milicias proiraníes Multitud Popular, en el este de Bagdad, que mató entre otros al comandante apodado Abu Taqua. El portavoz del Pentágono, general de brigada Pat Ryder, apuntó en una conferencia de prensa que la decisión se tomó "en defensa propia" y que ningún civil resultó herido, así como tampoco ninguna infraestructura.

La OTAN convoca una reunión con Ucrania la semana que viene ante los últimos ataques rusos

Bruselas (EFE).- El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, convocará una reunión con Ucrania el miércoles de la semana que viene, a petición de Kiev, para analizar los últimos bombardeos masivos de Rusia, informó este jueves la Alianza Atlántica. El Consejo OTAN-Ucrania se celebrará a nivel de embajadores, dijo el portavoz de la OTAN, Dylan White, en su cuenta oficial de la red social X.

La Justicia de Nueva York publica más documentos sobre el caso de Jeffrey Epstein

Nueva York (EFE).- La Justicia de Nueva York publicó este jueves una segunda tanda de documentos judiciales relacionados con el fallecido financiero Jeffrey Epstein, acusado de tráfico y abuso sexual de menores, después de comenzar a desclasificar varios archivos el miércoles. La nueva tanda incluye en total algo más de 300 páginas. Como ayer, entre los documentos hay declaraciones de testigos, correos electrónicos presentados como pruebas y otros archivos judiciales.

El terremoto de Japón deja 92 muertos y 242 desaparecidos

Tokio (EFE).- Las autoridades locales de la prefectura japonesa de Ishikawa, la más afectada por el seísmo de magnitud 7,6 de este lunes, elevaron hoy la cifra de muertos a 92 y de desparecidos a 242, con pocas esperanzas de encontrar a más supervivientes. Las localidades con más desaparecidos son dos de las más golpeadas por el temblor; Wajima, y Suzu, donde se ha confirmado que numerosas viviendas han quedado colapsadas y prosiguen las tareas de rescate a pesar de que ya ha pasado el límite de 72 horas tras el cual es muy difícil encontrar supervivientes.

Votantes de Illinois y Massachusetts piden descalificar a Trump de las presidenciales

Nueva York (EFE).- Dos grupos de votantes, uno en el estado de Illinois y otro en Massachusetts, solicitaron este jueves a las autoridades electorales locales que descalifiquen al expresidente Donald Trump (2017-2021) de las presidenciales estadounidenses, que se celebrarán en noviembre de este año. Las peticiones llegan después de que los estados de Maine y Colorado hayan invalidado la candidatura de Trump para las primarias republicanas, citando su papel en el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021.

Renegociar los vencimientos, objetivo de la primera reunión Argentina-FMI de la era Milei

Buenos Aires (EFE).- Alcanzar un acuerdo sobre la renegociación de los vencimientos de la deuda que Argentina mantiene con el FMI es el principal objetivo de la primera reunión de la era Javier Milei entre representantes del nuevo Gobierno argentino y una delegación de alto nivel del organismo financiero multilateral, que tendrá lugar mañana viernes en Buenos Aires. El ministro de Economía, Luis Caputo, y el jefe del Gabinete de Ministros, Nicolás Posse, recibirán a los representates del FMI "para renegociar un acuerdo que se encuentra virtualmente caído”, indicó este miércoles el portavoz de la Presidencia, Manuel Adorni.

Borrell reafirma a Somalia el apoyo de la UE a su integridad ante "tensiones" con Etiopía

Bruselas (EFE).- El alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, trasladó esta noche el "pleno" apoyo de la UE a la integridad territorial de Somalia en plena tensión con Etiopía, a raíz de un pacto suscrito el lunes pasado por el Gobierno del segundo país con la región secesionista de Somalilandia para tener acceso al mar Rojo. "Tuve una conversación telefónica con el presidente (de Somalia), Hassan Sheikh Mohamud. Reafirmé el pleno apoyo de la UE a la unidad, la soberanía y la integridad territorial de Somalia", informó Borrell en su cuenta oficial en X (antes Twitter).

Militares hallan a 20 migrantes secuestrados en noroeste de México, frontera con EE.UU.

Hermosillo (México) (EFE).- Un total de 20 migrantes provenientes de seis países de Suramérica, África y Asia, quienes permanecían secuestrados en un motel en el municipio de Santa Ana, en el estado Sonora, noroeste de México, a unos 110 kilómetros de la frontera con Estados Unidos, fueron encontrados por agentes del Ejército mexicano y de la Fiscalía General de Justicia del estado. En un comunicado emitido este jueves, la Fiscalía de Sonora indicó que el hallazgo ocurrió alrededor del mediodía del miércoles en un operativo coordinado entre la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), en el motel Apolo, ubicado en el citado municipio.

Investidura de Arévalo de León en Guatemala contará con la presencia de 11 jefes de Estado

Ciudad de Guatemala (EFE).- La investidura del presidente electo de Guatemala, Bernardo Arévalo de León, el próximo 14 de enero, contará con la presencia del rey de España, Felipe VI, así como otros 10 jefes de Estado, según confirmaron este jueves fuentes oficiales. El Ministerio de Relaciones Exteriores guatemalteco detalló que asistirán a la investidura de Arévalo de León los presidentes de México y Chile, Andrés Manuel López Obrador y Gabriel Boric, respectivamente. EFE

