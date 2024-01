Simeone: "Veo muy bien a los chicos, confío muchísimo en este equipo"

Majadahonda (Madrid), 5 ene (EFE).- Dos días después de la derrota en Girona (4-3), tras los "mejores" 45 minutos del Atlético de Madrid en esta Liga, Diego Simeone proclamó que ve "muy bien" a sus futbolistas, remarcó que confía "muchísimo en este equipo" y anunció rotaciones en la Copa del Rey en Lugo con "muchos chicos" con "la ilusión de jugar para demostrar lo que valen".

"Yo creo que a todos, sobre todo a los aficionados, les gusta ganar. No les gusta perder 4-3. Les gusta ganar, con lo que sea. Evidentemente, para mí hicimos posiblemente los mejores 45 minutos de lo que llevamos de Liga. Estamos trabajando en mejorar en las situaciones puntuales que el equipo necesita mejorar", expresó este viernes en rueda de prensa tras el entrenamiento matutino en Majadahonda.

"Pero yo a los chicos los veo muy bien. Confío muchísimo en este equipo desde que empezó la temporada. Sabemos desde cuando empezó la temporada cuáles son nuestros puntos débiles y seguiremos insistiendo y trabajando para mejorarlos y seguir potenciando todo lo que se ve ofensivamente, porque al equipo ofensivamente es lindo verlo", abundó.

Quinto en la actual clasificación de LaLiga EA Sports, a diez puntos del liderato del Real Madrid, Simeone no valora "la mitad" del campeonato, "porque ahora no termina el año", sino el "fin de temporada". "Vamos partido a partido, que es nuestro régimen de conducta desde hace muchos años, y no vamos a variar", advirtió.

Ya aparece la Copa del Rey, con los dieciseisavos de final, ante el Lugo. "Este sábado rotaremos", anunció Simeone. En su once sólo repetirán José María Giménez, Axel Witsel y Rodrigo Riquelme respecto al 4-3 en Girona, aparte de previsiblemente Jan Oblak. No jugarán de inicio ni Antoine Griezmann ni Álvaro Morata ni Marcos Llorente ni Koke Resurrección ni Samuel Lino ni Rodrigo de Paul ni Mario Hermoso, según las pruebas.

Sin Stefan Savic, Pablo Barrios, Thomas Lemar y Reinildo Mandava, las cuatro bajas del equipo para el duelo, el once estará formado por Jan Oblak (o Ivo Grbic); Nahuel Molina, César Azpilicueta, José María Giménez, Caglar Soyuncu, Javi Galán; Rodrigo Riquelme, Axel Witsel, Saúl Ñíguez; Ángel Correa y Memphis Depay. Así lo ensayó.

"Hay muchos chicos que tienen la ilusión de jugar para demostrar lo que valen. Es una linda oportunidad para muchos de los que vienen teniendo menos minutos. Compensaremos el equipo pensando siempre en el mejor equipo para poder ganar el partido. Ojalá que podamos tener un partido en consecuencia de lo que nos imaginamos", explicó.

"No creo que un futbolista cambie su carrera en un club por un partido. Tiene la responsabilidad, obviamente, de hacerlo bien primero para ellos, porque siempre digo que como futbolista está bueno poder rendir en buen nivel para sentirte feliz con vos mismo y en consecuencia hacerle bien al equipo", repasó.

"Están trabajando muy bien todos. A algunos les hemos dado menos minutos, como Galán, Caglar (Soyuncu) y poco más, porque después los demás han compartido partidos casi siempre. Saúl, César (Azpilicueta), Memphis, Correa... Los chicos que van a jugar este sábado. Espero la ilusión, ganas de jugar y sobre todo que sigamos en la misma línea de lo que hicimos en el segundo tiempo del otro día, que fue muy bueno", declaró.