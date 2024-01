Sainz: No hemos hecho un buen trabajo. El plan era ser el 15 o así, pero nos hemos perdido

Al Ula (Arabia Saudí), 5 ene (EFE).- El piloto español Carlos Sainz aseguró este viernes al terminar el prólogo del Dakar 2024 que "el plan era ser el décimo quinto o así", pero Lucas Cruz, su copiloto, y él se perdieron en un punto, se pararon posteriormente para asegurarse de que no estarían entre los primeros y se equivocaron "en un cálculo", lo que les hizo acabar trigésimo cuartos en la jornada prólogo del 'rally'.

"No hemos hecho un buen trabajo", dijo el madrileño en una conversación con los periodistas al acabar la primera jornada del Dakar, un prólogo de 27 kilómetros cronometrados en el que perdieron dos minutos y dieciocho segundos respecto a su compañero Mattias Ekström, que ganó la carrera.

"El plan era acabar el 15 o así, y la verdad es que no ha salido bien. Nos hemos perdido en un sitio y hemos parado antes de la llegada. Nos hemos equivocado en un cálculo porque pensábamos que habíamos perdido menos tiempo del que en realidad hemos perdido y al sumarle el tiempo parado ha sido demasiado", insistió Sainz.

Así, este sábado tendrá que salir en la trigésima cuarta posición, lo que "supone salir de minuto en minuto" con los coches de delante y detrás, razón por la que deberán "tener paciencia los primeros kilómetros" para ir adelantando, aunque espera "ir abriendo hueco y no tener polvo".

"Espero que no haya mucho polvo porque si no vamos a sufrir mucho", comentó el corredor madrileño, ganador de tres Dakar, que explicó que "queda mucha carrera y hay que tener paciencia", porque si pierden "ocho o diez minutos -este sábado- no pasa nada", pues "ya habrá tiempo de recuperarlo". EFE

crn/og

(vídeo)