Petróleo se dirige hacia avance semanal por riesgos de suministro

(Bloomberg) -- El petróleo subió y consolidó un avance semanal impulsado por los riesgos de suministro en Medio Oriente y Libia.

El crudo Brent se cotizó sobre los US$78 el barril y mantuvo las ganancias incluso cuando los datos de empleo de Estados Unidos superaron las expectativas y presionaron a los mercados en general.

Las tensiones en Medio Oriente y en el norte de África aumentaron esta semana. El secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, inició su cuarta visita a la región desde el ataque de Hamás contra Israel a principios de octubre.

Mientras tanto, manifestantes en Libia interrumpieron el suministro de los campos Sharara y El-Feel, lo que podría sacar del mercado unos 300.000 barriles por día. También esta semana, el grupo militante Hutí en Yemen reivindicó otro ataque a un barco mercante en el mar Rojo.

Esos riesgos fueron suficientes para contrarrestar los datos pesimistas de EE.UU. del jueves, que mostraron grandes aumentos en los inventarios de gasolina y diésel. Sin embargo, las cifras tienden a ser más volátiles en la última semana del año, cuando el período de vacaciones y la contabilidad de fin de año pueden afectar los datos.

La pequeña ganancia del crudo de esta semana se produce a pesar de que los analistas se vuelven más pesimistas sobre el mercado. Wall Street ya está recortando las previsiones de precios para este año después de que el crudo de referencia mundial Brent cayera el último trimestre en casi una quinta parte. Se espera que continúe un aumento de los suministros provenientes desde fuera de la alianza OPEP+, encabezada por los perforadores de shale de EE.UU., mientras que se prevé que el crecimiento del consumo se desacelere.

