OSIRIS-APEX resiste un paso cercano al Sol que excede su diseño

La redenominada misión OSIRIS-APEX de la NASA ha soportado el paso cercano al Sol incluido en su ruta hacia el asteroide Apophis, pese a temperaturas más altas de las que fue diseñada para soportar. "Después de pasar su punto más cercano al Sol, la nave espacial OSIRIS-APEX continúa transmitiendo una señal y operando normalmente en su nueva configuración", informó la agencia espacial en una de sus cuentas en X para certificar el éxito de esta maniobra, que tuvo lugar el 2 de enero. OSIRIS-APEX pasó a unos 75 millones de kilómetros del Sol, aproximadamente la mitad de la distancia entre la Tierra y el Sol, y muy dentro de la órbita de Venus. Sin embargo, esto está 40 millones de kilómetros más cerca del Sol de lo que la nave espacial fue diseñada para operar, ya que el encuentro con Apophis no era parte del plan original de la misión de volar al asteroide Bennu para recolectar una muestra. Cuando OSIRIS-REx (Origins, Spectral Interpretation, Resource Identification, and Security - Regolith Explorer) salió de Bennu en mayo de 2021 con una muestra a bordo, le quedaba una cuarta parte de su combustible y sus instrumentos estaban en excelentes condiciones. Entonces, en lugar de apagar la nave espacial después de que entregó su muestra de Bennu a la Tierra el 24 de septiembre de 2023 y enviarla a una órbita eterna alrededor del Sol, el equipo propuso enviarla en una misión adicional a Apophis. La NASA estuvo de acuerdo y nació OSIRIS-APEX (Orígenes, interpretación espectral, identificación de recursos y seguridad - Apophis Explorer). Después de considerar varios destinos (incluidos Venus y varios cometas), la NASA decidió enviar la nave espacial a Apophis, un asteroide "tipo S" hecho de materiales de silicato y níquel-hierro, bastante diferente del asteroide "C-", rico en carbono, Bennu. La intriga de Apophis es su aproximación excepcionalmente cercana a nuestro planeta el 13 de abril de 2029. Aunque Apophis no chocará con la Tierra durante este encuentro ni en el futuro previsible, el paso en 2029 colocará al asteroide a 32.000 kilómetros de la superficie de nuestro planeta, más cerca que algunos satélites y lo suficientemente cerca como para que pueda ser visible a simple vista en el hemisferio oriental. Los científicos estiman que los asteroides del tamaño de Apophis, de unos 340 metros de diámetro, se acercan tanto a la Tierra sólo una vez cada 7.500 años. ASÍ SE EVITÓ EL SOBRECALENTAMIENTO Este perihelio del 2 de enero ha sido el primero de seis pases cercanos al Sol, junto con tres asistencias de gravedad de la Tierra, que OSIRIS-APEX emprenderá para llegar a Apophis en abril de 2029. Para mantener seguros sus componentes críticos durante estos pases, los ingenieros del socio de la misión Lockheed Martin Space desarrollaron un 'configuración creativa' de la nave espacial. Para evitar el sobrecalentamiento, la nave espacial mantuvo una orientación fija con respecto al Sol y reposicionó uno de sus paneles solares para dar sombra a sus componentes más sensibles y mantener segura la nave espacial.