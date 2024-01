Los precios industriales de la eurozona bajaron un 0,3% en noviembre

El índice de precios industriales al productor de la zona euro registró el pasado mes de noviembre un retroceso mensual del 0,3%, después de haber aumentado tres décimas el mes anterior, mientras que en la Unión Europea el dato bajó un 0,2%, tras haber subido en la misma proporción en octubre, según datos de Eurostat. En noviembre de 2023, en comparación con el mismo mes de 2022, los precios de producción industrial disminuyeron un 8,8% en la zona euro y un 8,1% en el conjunto de la UE. En noviembre, los precios industriales disminuyeron en la eurozona un 0,8% mensual para la energía, un 0,5% para los bienes intermedios y un 0,1% tanto para los bienes de capital como para los bienes de consumo duraderos, mientras que los precios se mantuvieron estables para los bienes de consumo no duraderos. En la UE, los precios industriales al productor disminuyeron un 0,4% mensual para los bienes intermedios, un 0,3% para la energía y un 0,2% tanto para los bienes de capital como para los bienes de consumo duraderos, mientras que los precios se mantuvieron estables para los bienes de consumo no duraderos. Al excluir el efecto de la energía, los precios industriales disminuyeron un 0,2% tanto en la zona euro como en el conjunto de los Veintisiete. Los mayores descensos mensuales de los precios industriales se registraron en Eslovaquia (-3%), Portugal (-2,3%) y España (2,1%), mientras que los mayores aumentos se observaron en Suecia (+4,1%), Francia (+2,4%) y Bulgaria (+0,7%). En comparación con noviembre de 2022, en la zona euro los precios al productor disminuyeron un 23,7% para la energía y un 5,3% para los bienes intermedios, mientras que aumentaron un 3,1% para los bienes de equipo, un 3,4% para los bienes de consumo duraderos y un 3,6% para los bienes de consumo no duraderos. En toda la UE, los precios industriales al productor disminuyeron un 21,3% para la energía y un 5,2% para los bienes intermedios, mientras que aumentaron un 2,8% para los bienes de consumo duraderos, un 3% para los bienes de capital y un 3,4% para los bienes de consumo no duraderos. Asimismo, al excluir la energía, los precios industriales cayeron un 0,5% en la zona euro y un 0,6% entre los Veintisiete. Entre los países de la UE, los mayores descensos anuales de los precios industriales se registraron en Bélgica (-18,7%), Italia (-16,3%) y Letonia (-15,3%), mientras que los mayores aumentos se observaron en Luxemburgo (+20,4%), Eslovaquia (+10,9%) y Eslovenia (+2,9%). ?