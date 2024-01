Las alas de los insectos pueden haber evolucionado de las branquias

Fósiles de larvas de un antiguo grupo de insectos del Carbonífero encontrados en Alemania aportan nueva evidencia de que las alas de insectos pudieron haber evolucionado de las branquias. A pesar de muchos años de investigación, todavía no está del todo claro a partir de qué estructura corporal evolucionaron realmente las alas de los insectos y cuál era su función original cuando aún no eran lo suficientemente eficientes para realizar el vuelo activo. Existen varias hipótesis sobre el origen de las alas de los insectos. Hasta cierto punto, dependen de si el ancestro común de los insectos alados vivía en un ambiente acuático o terrestre. Mientras que varios estudios relacionan el origen de las alas con las branquias de algunos representantes de los insectos acuáticos, actualmente predomina más el apoyo al origen terrestre de los insectos alados. Entomólogos del Centro de Biología de la Academia Checa de Ciencias (BC CAS), junto con sus colegas alemanes, encontraron en una cantera de Baja Sajonia nuevos fósiles paleozoicos de larvas de un antiguo grupo de insectos llamado Paleodictyoptera del período Carbonífero (extinto al final del Paleozoico). Con su estructura corporal, estas larvas se parecen a un hipotético ancestro de insecto alado y, por tanto, proporcionan nuevas pistas para resolver este misterio evolutivo. Los resultados se publican en Communications Biology. En los fósiles, los científicos han descubierto varias adaptaciones para la vida en un ambiente acuático, en particular varios pares de proyecciones aplanadas a los lados del abdomen, que probablemente funcionaban como branquias. En las larvas también observaron tres pares de futuras alas en el tórax, cuya estructura detallada es muy similar a las placas branquiales antes mencionadas en el abdomen. Por lo tanto, se puede suponer que estas llamadas almohadillas alares también participaban en la absorción de oxígeno del medio acuático. "Aunque nuestros fósiles ciertamente no representan el antepasado de los insectos alados: son larvas, y los adultos de este grupo ya tenían alas completamente funcionales, todavía es un grupo de insectos relativamente antiguo. Dado el hecho de que las larvas de otros insectos antiguos taxones como las efímeras y las libélulas también son acuáticos, lo que respalda la posibilidad de que el medio acuático haya desempeñado un papel importante en los inicios de la evolución de los insectos alados", sugiere Pavel Sroka del Instituto de Entomología de BC CAS, en un comunicado. "Las primeras formas de proyecciones aplanadas en el tórax, que dieron origen a las alas posteriores, podrían haber surgido como órganos respiratorios, funcionalmente similares a lo que vemos en las almohadillas de las alas de nuestros fósiles", dice Pavel Sroka.