Kirian:"No voy a decir lo que pienso y lo que nos responden, espero que salgan los audios"

Las Palmas de Gran Canaria, 4 ene (EFE).- El capitán de la UD Las Palmas, Kirian Rodríguez, se quejó tras la derrota ante el FC Barcelona (1-2) del arbitraje de Pablo González Fuertes por el penalti señalado en el minuto 93, que dio la victoria al equipo azulgrana, y pidió que el reglamento se use "para todos igual".

El centrocampista tinerfeño, en declaraciones a LaLiga TV, señaló: "Me voy a callar, no voy a decir lo que pienso ni tampoco lo que nos responden, espero que salgan a partir de ahora todos los audios porque no es normal", y lamentó que el colegiado asturiano no quisiera hablar con él sobre las acciones polémicas.

Kirian se quejó de varias faltas que a su juicio eran favorables a la UD Las Palmas -a Sergi Cardona- y acabaron con tarjetas amarillas para los jugadores locales, y recordó también la polémica jugada del último partido del año, ante el Athletic en San Mamés, que le costó la derrota el equipo isleño, también en el tiempo añadido, tras una posible falta previa a Sandro Ramírez.

"No me gusta, me parece algo de equipo pobre, pero es que duele... dos partidos seguidos en el 94, y que el trato, la explicación, sea de esa manera, que sea con reglamento, con normas; la cuestión es que los árbitros aparezcan lo menos posible, no que sean más protagonistas que los futbolistas", lamentó.

Kirian añadió que espera que estos dos puntos que se les han escapado en los minutos finales ante Athletic y Barcelona "no nos pasen factura a final de temporada". EFE

1011210

rg/fp