Julián Contreras se sienta esta noche en '¡De viernes!' para contestar a su hermano Fran

"Pone a mi madre como una yonqui, no se lo perdono. A mi madre le habría dolido muchísimo escuchar a Fran. Es igual a su hermano Kiko Rivera, los dos despellejan a su madre por dinero. Al final no tienen tantas diferencias" decía Julián Contreras este miércoles para la revista Lecturas. Hoy, el hijo de Carmina Ordóñez se sienta en 'De viernes' para contestar -más aún si cabe- a su hermano, Francisco Rivera. En la previa que se ha emitido este viernes, Julián asegura que su hermano "es un machista de libro, es un ignorante absoluto, un machista anacrónico, no sabe lo que es sufrir" y además, hablará también de su madre: "La última discusión que tuve con mi madre fue una discusión a gritos". Unas palabras que no han sorprendido porque en su entrevista calificaba a Fran como "un tipo soberbio que carece de autocrítica"; "clasista"; "cobarde" y "esclavo de un machismo anacrónico", además de afirmar que es un "celoso casi patológico" y acusarlo de "crear un malo para distraer los problemas que hay en su vida". Esta noche, Julián hablará largo y tendido sobre la relación con su hermano en el plató de '¡De viernes!' y le contestará a todo lo que dijo hace unas semanas el propio torero en ese mismo plató.