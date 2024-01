Gobierno chileno: formalización de jefe de Carabineros "no altera" trabajo con la policía

Santiago de Chile, 5 ene (EFE).- La ministra vocera del Gobierno de Chile, Camila Vallejo, afirmó este viernes que la inminente formalización del general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, por su eventual responsabilidad de mando en las violaciones a los derechos humanos cometidas durante el estallido social de 2019 "no altera" el trabajo conjunto entre el Ejecutivo y la institución policial.

En entrevista con medios locales, la secretaria de Estado reiteró su llamado a la "cautela" con respecto a la formalización del alto oficial, fijada ya por el Ministerio Público para el próximo 7 de mayo como autor de delito omisivo de apremios ilegítimos con resultado de lesiones graves y homicidio durante su gestión como encargado de Orden y Seguridad de la policía uniformada en el periodo del estallido social.

“La solicitud de formalización, además de la Fiscalía, es una acción que realiza un servicio con total autonomía respecto al gobierno", enfatizó Vallejo.

Nosotros, agregó, "como lo hemos hecho siempre, respetamos y vamos a respetar. Y además que consideramos que la petición hasta el momento no altera y no debiese alterar el trabajo que estamos realizando con Carabineros como institución (...) Es lo que todos esperamos, que las policías no se paralicen por esto, que finalmente esto no sea un tema de uso político que obstaculice su labor”.

Por su parte, el Presidente de la República, Gabriel Boric, se refirió al tema en un punto de prensa donde aseveró que los delitos investigados, "independiente de la situación procesal específica, no debiesen ser importantes para un sector político en particular, sino para la sociedad entera".

"Lo que a nosotros nos corresponde es que las instituciones funcionen con la independencia que les corresponde (...) Nos preocupa que la colaboración con Carabineros para trabajar en la seguridad siga siendo la prioridad", agregó el mandatario.

Yáñez, que asumió como jefe de la institución en noviembre de 2020, es investigado por la eventual comisión del delito de omisión "de apremios ilegítimos con resultado de lesiones graves y homicidio", según la prensa local.

Chile vivió entre octubre de 2019 y marzo de 2020 la mayor ola de manifestaciones desde el fin de la dictadura militar, que empezó como una protesta contra el alza en el precio del boleto de metro y derivó en un clamor por un modelo económico más justo y mayores derechos sociales.

Las revueltas ocasionaron una treintena de muertos y miles de heridos, entre ellos decenas de mutilados oculares, y dejaron episodios de violencia extrema, con saqueos e incendios.

La ONU y organismos como Amnistía Internacional (AI) o Human Rights Watch (HRW) señalaron además a Carabineros por violaciones a los derechos humanos y se abrieron decenas de causas judiciales.

El Ministerio Público también pidió formalizar a Mario Rozas, quien era general director de Carabineros durante el estallido, y al exsubdirector de la institución, Diego Olate. EFE

