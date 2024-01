Fran Rivera, sin miedo y expectante ante la aparición de Julián Contreras en televisión

Después de ser él mismo quien acudiera a televisión para hablar sobre su familia y su infancia el pasado mes de diciembre, lo que no entraba en los planes del torero es que su hermano tomara la misma decisión. Nada más comenzar el año, Julián Contreras salía de nuevo al foco mediático para defenderse. Este mediodía hemos podido hablar en exclusiva con Fran Rivera tras acudir a la tradicional Cabalgata de Reyes de Sevilla. Acompañado de Lourdes Montes y sus dos hijos menores, atendía cordialmente a la prensa y nos contaba qué opina sobre las próximas declaraciones de su hermano. Se mostraba sin miedo pero expectante por lo que pudiera decir, recuperando uno de sus argumentos más pronunciados. "Mientras diga la verdad* la verdad es la que es, pero que diga la verdad" defendía a los micrófonos de Europa Press. Aseguraba que no teme su intervención en televisión siempre que su relato se base en hechos reales. También quiso desvelar cómo se ha tomado que Julián Contreras vaya a hablar de nuevo en televisión. "No sé, yo... allá cada uno con su conciencia. Cada uno que haga lo que quiera o lo que pueda. Yo ahí no..." comentaba sin dejar de caminar. Parece que el torero estará pendiente de las declaraciones de su hermano para dar el visto bueno a sus declaraciones. Tan solo tendremos que esperar a que se pronuncie tras la visita de su hermano a 'De viernes'.