El Supremo de EEUU admite a trámite un recurso contra el veto de Colorado a Trump como candidato presidencial

El Tribunal Supremo de Estados Unidos ha anunciado este viernes que admite a trámite un recurso presentado contra la decisión sin precedentes adoptada por el Tribunal Supremo del estado de Colorado de vetar a Donald Trump como candidato a las elecciones presidenciales del 5 de noviembre. El Supremo ha fijado para el 8 de febrero la primera vista oral del proceso, que podría afectar a otras denuncias presentadas contra Trump por su implicación en el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021, según ha informado la cadena de televisión CNN. "En nuestro sistema de 'Gobierno de la gente, por la gente y para la gente', la decisión de Colorado no es ni puede ser correcta", reza el recurso presenatdo por el equipo legal de Trump, que apunta a que el tribunal estatal "no tiene autoridad para negar" al expresidente su "acceso" a las primarias. Los abogados han argumentado que la "cuestión de elegibilidad" para la Presidencia debe ser determinada por el Congreso, no por los estados, por tanto, el Supremo de Colorado "se equivocó" al dictaminar que el asalto al Capitolio fue una insurrección alentada por el entonces presidente en funciones. "No fue una 'insurrección' y Trump de ninguna manera 'participó' en una 'insurrección'", indican. Asimismo, han denunciado que excluirlo de las elecciones primarias del estado de Colorado "marcará la primera vez en la historia de Estados Unidos que el poder judicial ha impedido a los votantes emitir su voto por el principal candidato presidencial de un gran partido". En este sentido, han sostenido que la ley estatal no permite que un secretario de Estado o los tribunales "purguen" a los candidatos de las papeletas "basándose en sus propias evaluaciones". Los jueces se ampararon en la Decimocuarta Enmienda, que prohíbe a cualquier persona que haya jurado la Constitución y participado en una insurrección volver a ocupar un cargo público, aunque el fallo está en suspenso al estar pendiente de apelación. Ahora, el equipo legal de Trump ha defendido que la "prohibición insurreccional" de esta enmienda no se aplica a la Presidencia. Tanto Colorado como Maine (a través de su secretaria de Estado, Shenna Bellows) se han apoyado en la Constitución para eliminar al aspirante a candidato presidencial de las primarias estatales por su papel en el asalto a las instituciones del 6 de enero. Sin embargo otros estados, como Michigan o Minnesota, han rechazado este posicionamiento.