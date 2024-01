El Museo de la Liberación nazifascista de Roma abre pese a no ser renovado por el Gobierno

Roma, 5 ene (EFE).- El Gobierno italiano, que preside la ultraderechista Giorgia Meloni, no ha renovado la dirección del Museo de la Liberación de Roma, que recuerda la lucha contra el nazifascismo, pero la institución ha decidido no echar el cierre.

"El Museo de la Liberación permanecerá regularmente abierto de lunes a domingo pese a que desde el 20 de diciembre no tiene una dirección pues el Ministerio de Cultura no ha renovado al presidente y los miembros del comité directivo", se lee en un comunicado,

No obstante el presidente saliente, Antonio Parisella, ha decidido "no entregar las llaves" del museo "bajo su responsabilidad" y de abrirlo para "respetar un servicio público esencial tan relevante que no puede ser interrumpido".

El Museo de la Liberación fue inaugurado en 1957 para exponer documentos sobre los tiempos de la "ocupación" nazifascista, durante la II Guerra Mundial, y la lucha de la resistencia que valió a la ciudad de Roma la Medalla de Oro al valor militar.

La institución se encuentra en el número 145 de la Vía Tasso de Roma que entre septiembre de 1943 y junio de 1944 fue sede de los comandos de las SS nazis bajo la guía de Herbert Kappler y sala de tortura y mazmorras.

La situación de este museo actualmente ha suscitado cierta polémica en Italia y el portavoz de los Verdes, Filiberto Zaratti, pidió la comparecencia del ministro de Cultura, Gennaro Sangiuliano, para aclarar por qué no se ha renovado su cúpula.

La diputada del opositor Partido Demócrata (PD) y expresidenta de la Cámara de Diputados, Laura Boldrini, calificó de "grave" que el museo esté sin dirección desde el pasado 20 de diciembre.

"Un lugar símbolo de la barbarie nazifascista y convertido en un testimonio de la lucha de liberación de la capital merece la máxima atención, cuidado y protección", señaló la política. EFE

