EEUU reconoce que el nivel de financiación militar a Ucrania no será igual al de años anteriores

El Gobierno de Estados Unidos ha reconocido este jueves que el nivel de financiación militar que proporcionará a Ucrania no será el mismo que en los años anteriores, en referencia a los paquetes de ayuda de 2022 y 2023. "Seguiremos apoyando a Ucrania (...) el tiempo que sea necesario. Eso no significa que vayamos a seguir apoyándolos con el mismo nivel de financiación militar que hicimos en 2022 y 2023", ha declarado el portavoz del Departamento de Estado, Matthew Miller, en una rueda de prensa en la que ha pedido al Congreso estadounidense que apruebe el proyecto de ley de financiación suplementaria. En este sentido, ha explicado que "sigue siendo importante" que el Congreso y los aliados europeos e internacionales apoyen a Ucrania porque el objetivo es que Ucrania pueda "valerse por sí misma" y para eso necesita "construir su propia base industrial militar para que pueda financiar, construir y adquirir municiones por su cuenta". Miller ha remarcado que "todavía no hemos llegado al punto en el que Ucrania pueda defenderse basándose únicamente en sus propias fuerzas", mientras que ha defendido que Ucrania ha conseguido avances en el campo de batalla en detrimento de las Fuerzas Armadas rusas, además de conseguir seguir exportando cereales para mantener a flote su economía. "Putin lanzó esto como una guerra de conquista total en la que quería apoderarse de Ucrania. Quería sacar al gobierno del poder. Quería incluir a Ucrania dentro de Rusia. Ucrania no solo fue capaz de evitar que eso sucediera, algo que todo el mundo da por sentado ahora, sino que lograron recuperar alrededor de la mitad del territorio del que Rusia se apoderó en las primeras semanas de guerra", ha argumentado. Asimismo, ha indicado que "habrá desarrollos en el campo de batalla de un lado a otro, donde se verá a cada lado ganando o perdiendo territorio", pero "lo que está en juego en última instancia en esta guerra" y que "queda bastante claro" es que Ucrania "va a salir de esta guerra de forma independiente, fuerte, con una economía mejorada y mirando hacia Occidente". Por contra, ha afirmado que el Kremlin está haciendo esfuerzos cada vez mayores para reclutar soldados para que su Ejército reemplace a los "miles y miles que han muerto o han resultado heridos en el campo de batalla", debido al costo humano que Ucrania le ha infligido "al elegir lanzar esta guerra".