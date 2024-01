Crónica del Real Madrid - Anadolu Efes, 130-126

El Real Madrid batió este viernes por un histórico 130-126 en casa al Anadolu Efes, en un encuentro correspondiente a la jornada 19 de la Fase Regular de la Euroliga y que se resolvió después de cuatro prórrogas, tremendas todas, y con destacados papeles del bosnio Dzanan Musa y del croata Mario Hezonja entre los madridistas. Sobre la cancha del WiZink Center, mientras en la capital de España se desarrollaba la tradicional cabalgata de Reyes por el Distrito Centro, tanto el equipo merengue como su invitado dieron un regalo a los asistentes en forma de partidazo, con alternancias y mucha tensión. Lo empezó mejor el Real Madrid, con un parcial de 8-2 impulsado por Fabien Causeur y por el propio Dzanan Musa, que desde ahí agarró los galones de su equipo. Se acercó el Efes en varias ocasiones (10-9, 12-11, 14-13, 16-15) gracias a la labor de Darius Thompson, Elijah Bryant y Shane Larkin en el primer cuarto, sobre todo con tiros lejanos. Pero un nuevo estirón, a cargo de Mario Hezonja y de Walter 'Edy' Tavares, selló el 25-18 al agotarse el minuto 10. Dos acertados lances de Tyrique Jones y otro posterior de Tibor Pleiss recortaron las distancias, aprovechando la sequía encestadora del Real Madrid. Dan Oturu, en la pintura, culminó la remontada visitante (31-33) antes de que Chus Mateo moviera piezas en el juego interior madridista. La habitual intimidación defensiva de Vincent Poirier surtió efecto y eso se conjugó con nuevas apariciones en ataque de Musa y de Hezonja, conservando la ventaja pese a un triple que anotó Bryant justo antes del descanso (38-36). En el tercer acto fue donde más flaqueó el Real Madrid, yendo 10 abajo (43-53) tras varias canastas de Mike Daum. No obstante, Musa volvió a enfundarse el traje de héroe con un 2+1 que envalentonó al WiZink Center. Seguía Hezonja como fiel escudero del bosnio y además se les unió Facu Campazzo, quien contestó con un triple a otro previo de Larkin (58-58). Para el Efes era fundamental confiar en el base de Cincinnatti, y él lo entendió con otro triple de aúpa. Así estableció Larkin el 64-61 con el que empezó el cuarto periodo, de locura y quilates. Hasta el 71-76 se marchó el equipo turco, hasta que Hezonja lo igualó, y más adelante Musa situó el 79-79 encestando desde más allá del arco. En el último minuto y medio de tiempo reglamentario, Larkin y el bosnio no fallaron sus respectivos tiros libres. Campazzo erró un triple a la desesperada y el encuentro se fue a la primera prórroga con 81-81. El base argentino se resarció abriendo esos cinco minutos extra, esta vez sí, con un triple. Pero el conjunto entrenado por Erdem Can no se desfiguró ante la adversidad, remó con tesón y, de la mano de Larkin, empató de nuevo el marcador (91-91). Regresó Llull 'tocado' del banquillo para amenazar con una de sus 'mandarinas', pero con el reloj extinguiéndose asistió a Hezonja; el alero croata falló su triple, de milagro porque el balón hizo la 'corbata', y el partido encaminó su segunda prórroga. Entonces apareció la épica merengue, volteando un 93-102 que parecía definitivo. TAVARES Y CAMPAZZO SE UNEN AL FESTIVAL Dos triples consecutivos, conseguidos por Pleiss y por Thompson, habían puesto esa diferencia en el electrónico. Tavares por dentro, Campazzo en la media distancia y Causeur desde más allá de los 6,75 metros obraron la gesta, que Hezonja rubricó con un gancho sobre la bocina para forzar la tercera prórroga (102-102). El pabellón estaba enfervorecido, el partido ya era histórico por estadísticas y aún faltaba lo realmente importante: saber el vencedor. Oturu destacó en ese tercer alargue, con dos tiros libres que hilvanó con una canasta para ubicar el 109-111. Desde las alturas, Tavares machacó el aro y empató (111-111), quedando para Larkin la opción de impedir una cuarta prórroga; sin suerte en su tiro, la batalla continuó. Rozaba la medianoche una cita que había arrancado a las 20.45 hora local, y en ese contexto de supervivencia el Real Madrid exhibió su porte de jefe máximo a nivel continental. Sus pesos pesados, como Tavares y Campazzo, se exprimieron para brillar junto a Musa y sobre todo a Hezonja, artífice de que los locales sonrieran en el desenlace. Con Larkin fuera de tino y Bryant eliminado por faltas personales, solo Oturu y Thompson mantuvieron el compás para el Efes antes del desfallecimiento colectivo. A los de Estambul se les agotó el combustible en el peor instante de todos y certificaron su derrota en una velada para el recuerdo. Esta victoria, que deja en anécdota el Clásico perdido durante la jornada anterior, puso al Real Madrid con un balance de 17-2 para continuar en el liderato de esta Euroliga. Mientras tanto el Efes, renacido para esta lucha de gigantes, se queda con un registro de 7-12 en las posiciones de abajo y sumido en una racha de irregularidad. FICHA TÉCNICA. --RESULTADO: REAL MADRID, 130 - ANADOLU EFES, 126 (38-36, al descanso). --EQUIPOS. REAL MADRID: Campazzo (25), Causeur (5), Musa (40), Hezonja (31) y Tavares (20) --quinteto inicial--; Llull (-), Poirier (5), Ndiaye (-), Abalde (-), S.Rodríguez (2) y Yabusele (2). ANADOLU EFES: Thompson (21), Beaubois (10), Bryant (13), Daum (15) y Pleiss (13) --quinteto inicial--; Jones (7), Oturu (14) y Larkin (32). --PARCIALES: 25-18, 13-18, 26-25, 17-20, 10-10, 11-11, 9-9 y 19-15. --ÁRBITROS: Boltauzer, Vyklicky y Silva. Eliminaron por faltas personales a Campazzo en el Real Madrid y a Bryant en el Anadolu Efes. --PABELLÓN: WiZink Center, 8.221 espectadores.