Crónica del Barça - Baskonia: 89-85

El Barça consolidó la anímica victoria del miércoles ante el Real Madrid con un nuevo triunfo en la Fase Regular de la Euroliga 2023-2024 este viernes en el Palau Blaugrana por 89-85 ante el Baskonia, rival que le llegó a tener 'groggy' en el cuarto final, pero que no pudo contener la enérgica reacción final local que lideraron Jan Vesely, Jabari Parker y Joel Parra. Los dos equipos de la Liga Endesa libraron un bonito e intenso duelo, que no se decidió hasta el final en favor de los locales, que con dos victorias seguidas apacigua de momento los ánimos sobre el proyecto con Roger Grimau. El triunfo se llegó a poner cuesta arriba en el último cuarto, pero el trío Vesely (23 puntos)-Parker (17)-Parra (13) y una mejoría defensiva firmó un 27-12 final de parcial que dejó sin premio a los de Dusko Ivanovic, que estuvieron liderados por Markus Howard (21) y a los que les faltó lucidez en los minutos decisivos. Arrancó mejor el Barça, como si quisiera seguir lo antes posible con las buenas sensaciones y el refuerzo que le había dejado la victoria en el Clásico. Sin embargo, ese amago inicial (11-5), lo contrarrestó Baskonia con su acierto en el triple y dos de Howard evitaron cualquier atisbo de escapada en el marcador. El 'eléctrico' base y Costello eran los mejores argumentos ofensivos de los visitantes para intentar minimizar el juego colectivo local, siempre intentando compartir el balón lo máximo posible. De todos modos, fue la entrada de Willy Hernangómez (14 puntos al descanso) y una sequía de inicio del segundo cuarto de los baskonistas las que empezaron a dar una ventaja interesante a los locales (31-23). El conjunto vitoriano se aferró al rebote ofensivo y a sus triples para tratar de impedir que esta escapada fuese a más. Vesely se unió a Hernangómez y el mando continuó siendo blaugrana, todavía escaso al descanso tras una gran acción individual del poderoso Codi Miller-McInrtyre, que con una penetración y mate dejó a los suyos con sus opciones intactas (47-42). Pero en los vestuarios Ivanovic dio con la tecla en defensa para cortocircuitar el ataque de los de Grimau, que fueron perdiendo fluidez y cambiando las asistencias por pérdidas. Así, el Barça dejó de tener esa sensación de dominio en la pista y su rival se fue asentando y pudiendo correr. Un parcial de 1-8 volteó el electrónico en el Palau Blaugrana (51-55) y confirmó la mejoría en los dos lados de la pista del Baskonia, que se llevó el tercer cuarto con autoridad (15-26) para afrontar los diez minutos por delante (62-68), gracias a un triple final de Miller-McIntyre. El equipo de Ivanovic continuó con estas buenas sensaciones al inicio del cuarto final. El conjunto local se siguió estrellando con la defensa rival y Grimau tuvo que parar un partido que amenazaba con escapársele peligrosamente (62-73). Las instrucciones del técnico funcionaron, sobre todo a nivel ofensivo y la energía y acierto de Parker y Parra cambiaron el escenario en un visto y no visto (76-77). Baskonia mantuvo la calma e intentó seguir por delante, ayudado por la sexta pérdida de un desconocido Laprovittola (0 puntos) puso un 78-82, aunque todavía con mucho por jugar. Vesely (11 puntos en el cuarto final) se echó entonces de nuevo el equipo a las espaldas y puso por delante a los suyos ya de manera definitiva para aumentar el ánimo blaugrana pese a que los visitantes aún tuvieron una bola para llevar el partido a la prórroga. FICHA TÉCNICA. --RESULTADO: BARÇA, 89 - BASKONIA, 85 (47-42, al descanso). --EQUIPOS. BARÇA: Satoransky (10), Brizuela (2), Kalinic (8), Parker (17), y Vesely (23) --quinteto inicial--; Paulí (-), Brizuela (2), Hernangómez (16), Laprovittola (-) y Parra (13). BASKONIA: Miller-McIntyre (10), Howard (21), Raieste (-), Sedekerskis (14) y Costello (11) --quinteto inicial--; Marinkovic (7), Kotsar (7), Moneke (9), Diop (2), Díez (2) y Chiozza (2). --PARCIALES: 24-23, 23-19, 15-26 y 27-17. --ÁRBITROS: Javor, Koljensic y Lezcano. Eliminaron por faltas a Howard. --PABELLÓN: Palau Blaugrana.