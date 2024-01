Comienzan los cuatro días de huelga en el handling de Iberia: 444 vuelos cancelados y más de 45.000 pasajeros afectados

Este viernes comienza la huelga de cuatro días, del 5 al 8 de enero, convocada para los trabajadores del handling de Iberia por la que la compañía se ha visto obligada a cancelar 444 vuelos de las aerolíneas del grupo, afectando a más de 45.600 pasajeros. La compañía informó el pasado martes de que ya había conseguido solucionar los viajes del 91% de los pasajeros afectados, bien reasignando otro vuelo (80,2%) o reembolsando el importe del billete (10,7%). Estos 444 vuelos se reparten entre las tres aerolíneas de Grupo Iberia: Iberia, Iberia Express y Air Nostrum. No obstante, la acción sindical convocada por UGT, CC.OO, USO y comité interempresas podrá afectar a la operativa de casi un centenar de aerolíneas a las que Iberia Airport Services presta servicio en los aeropuertos de Aena, en unas fechas que coinciden con la festividad de los Reyes Magos y la operación retorno de las vacaciones de Navidad. Desde Facua-Consumidores en Acción recuerdan que los pasajeros tienen derecho a compensaciones económicas y al abono de los gastos que haya supuesto este cambio en sus planes, aunque señalan que las aerolíneas no están obligadas a abonar ninguna de estas compensaciones si la cancelación ha sido anunciada con al menos dos semanas de antelación. Las compensaciones oscilarán entre los 250 y 600 euros, dependiendo de la distancia que debiera recorrer el vuelo cancelado y que podrá reducirse a la mitad si la aerolínea ofrece un transporte alternativa que en ningún caso sea superior a cuatro horas. Además, tendrán derecho al reembolso del billete íntegro en un plazo de siete días. Facua también hace énfasis en la posibilidad de reclamar otros gastos derivados de la cancelación, como hoteles, actividades que no se han disfrutado o, incluso, daños morales. Si la cancelación ocurriese próxima al horario de salida del vuelo, la asociación recuerda que el artículo 9 de la normativa europea obliga a las aerolíneas a ofrecer a los pasajeros afectados "comida y refrescos suficientes", alojamiento en un hotel si fuera necesario y traslado desde el aeropuerto hasta dicho hotel. FRACASO REPETIDO DE LAS NEGOCIACIONES La convocatoria de huelga se convirtió en definitiva en la tarde del jueves, cuando finalizó la última reunión entre sindicatos y la compañía para tratar de llegar a un acuerdo que la evitase. Los sindicatos ya habían anunciado otras huelgas por el mismo motivo para el puente de diciembre y el principio de Navidad que sí fueron pospuestas bajo el compromiso de seguir negociando. La huelga de los trabajadores de esta filial de Iberia surge después de que la compañía perdiera la licencia de operador en ocho de los grandes aeropuertos en el último concurso de handling de Aena. Según el convenio, estos empleados serían subrogados a la nueva compañía adjudicataria y los sindicatos temen que esto pueda provocar una merma en los derechos laborales de los que ahora disfrutan los trabajadores de Iberia. Por ello, han solicitado a la compañía en numerosas ocasiones que se acoja al 'autohandling' y mantenga así a gran parte de su plantilla, lo que la compañía considera inviable. Además, se han puesto sobre la mesa otra serie de medidas, como la creación de una empresa conjunta participada por IAG, lo que ha sido rechazado por los sindicatos.