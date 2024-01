Carmen Alcayde acude a despedir a Paco Arévalo en shock

Entre la gran multitud de rostros conocidos que acudieron en el día de ayer al tanatorio de Valencia para despedirse de Paco Arévalo nos encontramos a Carmen Alcayde. Muy unida a él, la colaboradora de televisión se mostraba de lo más triste por su muerte y desvelaba ante las cámaras de los medios de comunicación el gran vínculo que tenía con el humorista. "Conozco a la familia de Paco desde que son unos niños, son muy amigos nuestros de la pandilla de siempre, de mi ex, míos, tanto Paquito como su hermano, el que faltó, como Nuria con la que he estado y sobre todo con Paco Arévalo" confesaba la periodista cuando llegaba al tanatorio. Recién acabada su experiencia en 'GH VIP', nos confesaba que su muerte le ha tocado porque "hemos tenido una relación de muchísimos años, hemos estado mucho en su casa, muy buen hombre, me quería muchísimo, nosotros también a él y me he quedado muy impactado, nadie sabía que estaba mal". En cuanto a la forma en la que se enteró de la noticia, Carmen nos explicaba que "la verdad es que yo tenía bastante contacto con él, nos mandábamos WhatsApp, me animaba en todo lo que hacía, íbamos muchas veces a comer a su casa, con su mujer cuando faltó también lo pasamos muy mal, luego con su hijo, yo he vivido esa época, desde que tenía 20 años estoy en su casa". Muy afectada, la colaboradora de televisión explicaba que "es fuerte decir lo recordamos, para mí ha sido muy repentino, no nos ha dado tiempo de hacernos a la idea de que estaba malito porque no ha sido así. Su hija Nuria me ha dicho que ha fallecido dormido, nadie se lo esperaba".