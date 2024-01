Bloque y Libre tienden la mano al PS portugués para reeditar la 'geringonça' tras las elecciones de marzo

El Bloque de Izquierda y el partido socialista-ecologista Libre han manifestado su disposición a reeditar el pacto de gobierno con el Partido Socialista (PS) tras las elecciones anticipadas del 10 de marzo si los socialistas no consiguen renovar la mayoría absoluta con la que cuentan en esta legislatura. La 'geringonça' o "chapuza" es como se conoce al Gobierno socialista de la legislatura de 2015-2019 que contó con el apoyo puntual de partidos de izquierda en el Parlamento. En las siguientes elecciones el PS logró la mayoría absoluta. La coordinadora del Bloque, Mariana Mortágua, ha apostado por una "mayoría de izquierda" para solucionar "lo que la mayoría absoluta del PS no supo resolver", según recoge el diario portugués 'Público'. El Bloque "asume el compromiso de negociar un acuerdo de mayoría para un programa de gobierno que haga lo que no se hizo", ha resaltado en rueda de prensa desde Lisboa. Mortágua ha mencionado varias propuestas que considera claves para cualquier acuerdo con el PS tales como el incremento de los salarios, defensa de la educación pública, cambio climático o acciones en materia de vivienda. Desde Libre, Rui Tavares ha resaltado también que el PS no ha sido capaz de solucionar los problemas "más complicados". "Solos no lo consiguen. Es necesario una izquierda que fuerce al PS en estas áreas" para que se atenga al "Estado social que prometió".