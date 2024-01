1-1. Un gol del español Martínez no evita el empate del Oporto en el derbi ante Boavista

Lisboa, 5 ene (EFE).- El español Toni Martínez volvió a marcar este viernes en el derbi entre el Boavista y su Oporto, pero no fue suficiente para evitar un empate a uno que no satisface a los 'dragones', que se alejan aún más del líder Sporting de Portugal.

Pocas ocasiones, aún menos goles, pero muchísima intensidad: así fue el derbi de la invicta -como se conoce a la ciudad de Oporto-, en el que el Boavista volvió a arrebatar un punto a su vecino, el FC Oporto, que sigue sin perder este enfrentamiento desde 2007.

El choque también estuvo marcado por el regreso de varios de los jugadores españoles de la plantilla blanquiazul, Toni Martínez, Nico González e Iván Jaime, que han tenido muy pocos minutos esta temporada.

En el Estadio do Bessa, Martínez recibió una oportunidad en el once titular ante la ausencia del goleador Mehdi Taremi -que está representando a Irán en la Copa Asia - y no la desaprovechó.

El delantero murciano, que no anotaba desde la segunda jornada, llegó a un balón que se perdió en la confusión tras un intento malogrado de Evanilson y adelantó al Oporto en el minuto 23.

Pero fue una ventaja momentánea, ya que el Boavista, en su primera ocasión, empató por mediación de Bruno Lourenço, que fue ignorado por la defensa blanquiazul y, completamente solo, conectó de cabeza.

El colombiano Sebastián Pérez tuvo la mejor ocasión del Boavista al comienzo de la segunda parte, pero el partido se inclinó a favor del Oporto.

Con su equipo mejor sobre el terreno de juego, Conceição dio entrada a Nico González, ex del Barça, que no jugaba en Liga desde noviembre, y el gallego dispuso de la mejor ocasión de su equipo hasta aquel momento, un potente disparo que se marchó por milímetros por encima del larguero.

Sobre el minuto 90, Pepê aceleró hacia la portería del Boavista, regateó a varios rivales y fue derribado, a lo que siguió una monumental tangana que supuso la expulsión del guineano Ibrahima Camará, lo que dejó a los suyos con un menos sobre el césped.

El derbi se calentó durante los once minutos de tiempo añadido, con otro disparo peligroso de Nico y dos expulsiones más para el banquillo del Boavista, que se sumaron a una en el del Oporto unos minutos antes, pero el choque portuense no pasó del empate.

El resultado mantiene al Oporto en la tercera plaza, aunque con terreno perdido respecto al líder, el Sporting, que abrió la 16ª jornada este viernes con una goleada por 5-1 sobre el Estoril.

También podría alejarse del Benfica, que visita el sábado el Arouca, y ser alcanzado a puntos por el Sporting de Braga, que ese mismo día tiene otro derbi, el de la región norteña de Minho (limítrofe con Galicia), contra su máximo rival, el Vitória Sport Clube.

Por su parte, el empate no alivia la crisis de resultados del Boavista, que no obstante arrebató la novena plaza al Estoril. EFE

