Zeus y Susana siguen consolidando su amor tras su paso por 'GH VIP'

Zeus y Susana Bianca han protagonizado una bonita historia de amor en la casa de 'GH VIP' y parece que ha calado en sus corazones, ya que después de ser expulsados del concurso, ambos han seguido caminando juntos. Demostrando que están locamente enamorados, hace unos días se dejaban ver en el aeropuerto... ¿para qué? No, no se trata de un viaje que han querido hacer. El hijo de la recordada Sara Montiel acudía a las inmediaciones del aeropuerto para recibir a su chica, disfrutar juntos de los últimos días del año y comenzar este 2024 de la mejor manera: estando el uno al lado del otro. Demostrando su faceta más romántica, el que fuera concursante de la casa más vista de toda España, esperaba a la modelo con un ramo de flores... todo un detalle que sorprendió a Susana, que no paró de sonreír desde que se reencontró con su amor. La pareja protagonizaba así un reencuentro con un beso de gran pasión, abrazos, risas y selfies. Tan consolidada está la relación que la modelo desvelaba que ya conoce a la hermana de Zeus, Thais Tous: "Sí, sí, sí". Sin embargo, al hijo de Sara Montiel aún no le han presentado a la familia de su novia, ya que no ha viajado Canarias estas Navidades: "Pero irá, irá", puntualizaba Susana. Además, Zeus confesaba que "ya iré, yo estaba en Nochebuena con mi hermana, muy tranquilo y pasándolo muy bien".